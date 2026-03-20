Festes saludables
Arriben a Barcelona les Spa Raves: festes en banyador amb sauna, jacuzzis, DJ i fins i tot saxo en viu
Ana Sánchez
En aquest ‘spa’ es veu gent més entregada que a les ‘raves’ de ‘Sirat’. Ni Laporta a Luz de Gas. Més de 100 persones ballen en xancletes i banyador entre vapors de sauna, piscines termals i música en directe. Avui l’‘spa’ inclou DJ set amb saxo en viu. Aquestes són sessions discotequeres en les quals un acaba en un jacuzzi.
«Això no és una festa –avisen–. Això no és una classe. Això és una ‘rave’ ritual». Spa Raves, les han batejat. Fa dies que van fer ‘sold out’. A Nova York, Toronto o Londres aquestes festes amarades de suor ja han desencadenat la bogeria viral. Othership (130.000 seguidors a Instagram) munta fins i tot obres de teatre en banyador. Ja comencen a estendre’s per Barcelona. És el lleure que ve: a peu de sauna.
Les ha portat BCN Inner Flow (passeig del Mare Nostrum, 15). Fa tot just any i mig que es va inaugurar aquest macrocentre ‘wellness ’ davant la platja de Sant Sebastià. Darrere hi ha Thomas Meyer, l’amo de Desigual. Ofereix des de pesos i classes fitnes fins a banys de so, spa i flotarium instagramejable. «Centre de benestar», es resumeix a les xarxes. És la tornada saludable de moda. Ara s’entrena tant cos com ment. Això inclou, afegeixen, «generar entorns socials saludables».
«Intentem obrir la porta a nous formats i rituals de comunitat dins del benestar». Foix Coral parla en nom de tot l’equip d’Inner Flow. «Volem fer estendard d’això: de la unió entre el benestar i disfrutar».
Van estrenar les Spa Raves el novembre passat amb ‘sold out’. Aquest dijous han sumat una segona edició a rebentar. Prometen repetir. La idea és que es converteixi en sèrie, diuen. «És molt necessari –justifiquen–, en un món que es mou súper de pressa, aquests moments de pausa i de connexió amb nosaltres mateixos i amb la comunitat d’una manera saludable».
Són 90 minuts de ‘rave’ a l’‘spa’. Es comença respirant més profundament que un jubilat mirant obres (meditació guiada per Rita Evangelista) i acabes amb moment explosiu disco: avui punxa Uri Guitart acompanyat del saxo en viu de Wess B. És la seva primera vegada en un ‘spa’, riuen. «Increïble». Hi ha qui segueix la festa rere el vidre de la sauna. Hi ha qui balla fins i tot a la piscina gelada.
«No m’imaginava acabar un dijous en un lloc saludable d’una manera tan divertida», esbufega el Federico després de donar-ho tot. «Molt diferent», afegeix la Silvia ja al vestidor. «Original». «Sa», són les paraules més repetides. A la disco-spa només es beu aigua, és clar. Acabes més esgotat que si te n’haguessis anat de farra amb Froilán però sense ressaca.
Festes ‘wellness’
Fa temps que es va convertir en moda viral: no deixen d’inventar-se festes saludables. 0,0. Ja no es tira d’alcohol per anar més amunt que el preu de la gasolina. Es veuen ‘runners’ de marxa a les discoteques i ‘coffe raves’ – matins a base de cafè d’especialitat – amb 2.000 persones en llista d’espera. L’última ‘wellness rave ’ va reunir a Barcelona 700 persones en malles. Ara les festes sanes es van apropiant també de les saunes. És la tendència amb més ‘hype’. La nova paraula favorita dels ‘influencers’.
«Nosaltres portarem a tocar una violoncel·lista», anuncien ja Enric Gabarró i Jake Wright, fundadors d’Ilo Studios. No fa ni tres setmanes que estan oberts. Són a Bailèn, 56 (al costat de plaça Tetuan). Ja abans d’inaugurar-se tenien vídeos a les xarxes amb més de 200.000 visualitzacions. Ambient instagramejable apte per a tiktokers. Hi ha sauna amb llumetes, faristols per fer comunitat i banyeres d’acer ideal posturejos. ‘Ilo’ significa «alegria» en finlandès.
És la sauna més gran de Barcelona. El primer centre que combina ‘breathwork’ amb calor i fred extrems. Ho anomenen «social wellness». Ofereix sauna respiració guiada + banys de gel, tot en un. La santíssima trinitat viral del benestar.
La sauna tradicional finlandesa està a 80-95 graus. Al costat hi ha quatre banyeres dobles: de 3 a 9 graus. La temperatura –comprovaràs ben aviat– que popularment es coneix com a «freda de collons». Passes de suar la cansalada a quedar-te petrificat. Igual que al veure les notícies. ¿Els beneficis? «Fins a un 63% menys de risc cardiovascular associat a l’ús freqüent de sauna –segons els estudis–. 30% menys de dolor muscular després d’immersions en fred. 25% menys de cortisol després de programes regulars de respiració controlada». No és només recuperació física –conclouen els socis–, «sinó claredat mental».
La primera sauna tradicional russa
«Necessitem santuaris on la gent no només es relaxi, sinó també alliberi la seva ment», diu Denis Khodeev. És el fundador de Par. Significa ‘vapor’ en rus. És a Enric Granados, 85, en ple carrer de moda de Barcelona. És la primera ‘banya’ comunal d’Espanya. La primera sauna russa tradicional. L’únic spa on realitzen el ‘parinie’, un ritual eslau gairebé tan antic com Jordi Hurtado. Prometen treure’t fins i tot «els dimonis».
«És més que un spa», insisteixen. «És més espiritual –justifica el director, Xavier Cortés–. La connexió que tenen els països eslaus amb la ‘banya’ és de l’ànima. Ells venen aquí per purificar la seva ànima».
Es combina la calor intensa amb ràfegues aromàtiques de ‘venik’. Així es denominen les branques frondoses d’eucaliptus, bedoll o lavanda que van agitant entre suors els mestres del vapor. El ritual es remata amb banys d’aigua congelada. El mateix modus operandi de contrastos que es repeteix per tot Barcelona. Hi ha cubs de dutxa i una piscina assumible (20 graus) i dos minicubes amb què deixar de sentir les cames a l’estil Rambo. Sí, surts d’aquí amb menys estrès laboral que un polític de Ciutadans.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Una policia fora de servei salva la vida a un turista coreà que va patir una aturada cardiorespiratòria a Montserrat
- L'alcalde de Manresa expulsa del ple la regidora de Vox pel seu 'discurs d'odi
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- El Barça goleja per entrar als quarts de la Champions però pateix per Joan García (7-2)
- Una persona acampa tota la nit davant l’Ajuntament de Manresa després de ser expulsada de l’hostal on vivia
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”