Turisme VIP gratis
Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
Després d’una aturada de quatre mesos, aquest cap de setmana el jaciment, situat a prop de Lleida, a la comarca d’Urgell, torna a obrir les portes per a grups reduïts. La visita és gratis
Abel Cobos
No es veien unes ruïnes tan secretes des d’Indiana Jones. Et sortirà l’instint de passejar-te de puntetes entre les roques, no sigui que activis una trampa. Però aquí ni malediccions ni tresors amagats. No ets al set del ‘remake’ de ‘Tomb Raider’, sinó en un jaciment que només obre vuit vegades a l’any. És el Molí d’Espígol de Tornabous (Urgell), les restes urbanes iberes més grans de Catalunya: en total, ocupen una hectàrea.
Com explica l’ACdPC (Agència Catalana del Patrimoni Cultural), responsables de la seva gestió, el Molí d’Espígol destaca perquè les seves ruïnes presenten una trama urbana complexa i molt estructurada, cosa que revela que va ser un centre actiu polític, econòmic i social per als pobles ilergetes, que van habitar la regió entre els segles VI i I a. de C. A causa de la seva complexitat i importància es mantenen tancades gran part de l’any: només es poden visitar en vuit ocasions i de la mà d’un guia i expert.
Després d’una aturada, aquest cap de setmana reprenen les rutes i aquesta ciutat ibera torna a obrir les portes. Anota-ho al teu calendari: serà dissabte, 28 de març, a les 11.00 h. La visita és completament gratuïta i s’ha de reservar a través del telèfon 977.638.556 o per correu electrònic: reservesmonuments.acdpc@gencat.cat. ¿Que no hi pots anar? Hi ha més oportunitats de visitar-les (tot i que no gaires més). L’últim dissabte de cada mes se celebraran jornades de portes obertes. Així, fins a l’octubre, quan tindrà una gran festa ibera com a tancament de temporada. I després, aturada fins a la primavera vinent. Les visites sempre són de matí, en el mateix horari, a les 11.00 h, excepte al juliol i agost, que es traslladen a les 19.00 h per evitar que el sol et faci acabar el ‘tour’ a l’hospital.
El jaciment de Molí d’Espígol és un dels molts complexos arqueològics que componen les rutes dels ibers. Aquesta iniciativa liderada pel MAC (Museu d’Arqueologia de Catalunya) recopila diferents recorreguts i els classifica per pobles i comunitats. Així, si vols ampliar en el passat dels ilergetes, pots passar per la resta de ruïnes catalogades: la Necròpolis d’Almenara (a 8 minuts), la Fortalesa dels Vilars (a 25 minuts), el jaciment d’Estinclells (a 25 minuts) i el poblat iber de Gebut (a 50 minuts). Tot llest per a un ‘road trip’ iber.
