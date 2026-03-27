Espai natural
L'impressionant monestir entre cingleres i salts d'aigua que ja es pot visitar
L'enclavament reobre les portes després de tres mesos tancat per raons de manteniment i seguretat
Clara Dalmau Merencio
Per arribar a alguns racons de Catalunya, de vegades no cal fer moltes hores de carretera. Hi ha llocs que val la pena visitar i no són, ni de bon tros, remots.
I és que a mitja hora en cotxe de la capital del Vallès Oriental (Barcelona), Granollers, es troba un espai on la natura i la cultura van de bracet.
Es tracta de l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai, situat al poble de Riells del Fai, dins de la mateixa comarca vallesana i que forma part del terme municipal de Bigues i Riells.
La cascada que ofereix vistes al monestir
Aquest paisatge es caracteritza per un gran salt d'aigua: el Salt del riu Tenes. És una cascada que ofereix la possibilitat de passar just per sota d'aquesta.
Des d'aquest punt, el visitant pot gaudir d'unes vistes a l'edifici que es troba entre aquestes cingleres.
Es tracta del Monestir de Sant Miquel del Fai, fundat al segle X per Gombau de Besora, senyor del castell de Montbui (Anoia, Barcelona).
Aquest enclavament ha tingut diversos episodis d'obertures i tancaments per causes de seguretat. L'episodi més recent va passar el març del 2024, quan les autoritats van haver de tancar-lo per un **despreniment de pedres a causa d'unes pluges.
Episodis d'obertures i tancaments
L'abadia va estar clausurada gairebé set mesos i va reobrir a l'octubre d'aquell mateix any. Però des del dia 15 del desembre passat ha romàs tancada per treballs de manteniment, que se solen fer en èpoques hivernals per garantir la seguretat dels visitants.
Tanmateix, aquest cap de setmana el monestir ha reprès l'activitat i ha reobert les portes. Tal com informa la pàgina web oficial d'aquest espai, del 21 de març fins al 30 d'abril estarà obert cada dia de les 10 fins a les 16 hores. De l'1 de maig fins al 31 d'agost l'accés s'ampliarà fins a les 17.30 hores.
L'aforament és de 200 persones com a màxim i és gratuït. Per accedir-hi cal fer una reserva prèvia de l'entrada i també d'una plaça d'aparcament si s'hi accedeix amb un vehicle particular.
Danys per despreniments
La Diputació de Barcelona informa a través de la mateixa web que les persones que visiten l'espai “assumeixen la responsabilitat d'estar en un entorn en què es poden produir despreniments”.
Aquesta autoritat no assumeix “cap responsabilitat sobre danys que es puguin produir amb motiu de la circulació o estacionament i aparcament de vehicles”, i tampoc per l'incompliment de les normes de l'indret.
Visites escolars
A més, a partir d'aquest dilluns s'han reprès també les visites escolars de dilluns a divendres, entre les 10 i les 13 hores.
Aquest espai ha estat tancat vuit anys, des del 2017, a les visites escolars. De moment es permetrà l'accés als centres escolars dels municipis de Riells del Fai, Sant Quirze Safaja (Moianès, Barcelona) i Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental, Barcelona).
