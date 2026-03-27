Cornellà i el ‘chiquipark’ extrem per a adults
Jungle Tag és l’exigent gimcana d’obstacles viral de Sapakara Fun Park, el primer, i únic, espai d’aquest tipus a Espanya
Abel Cobos
Mitja hora aquí i et convaliden el càrdio de la setmana. "S’hi sua molt", adverteixen a l’entrar-hi. En tot just uns minuts els donaràs la raó mentre panteixes amb la llengua fora. Benvinguts al parc de jocs més viral de Barcelona, el Jungle Tag. No t’imaginis piscines de boles, gronxadors i tobogans per a nens. Res d’això. L’han batejat a les xarxes com "el chiquipark extrem fins i tot per a adults", una gimcana que farà que les teves pulsacions pugin.
És a Sapakara Fun Park (Silici, 9, Cornellà de Llobregat), un centre d’oci amb realitat virtual, arcade, chiquipark per a nens i el Jungle Tag, el chiquipark hardcore. "És una gimcana d’obstacles. Va amb punts, que has d’anar col·leccionant a través de tocar botons amb una polsera, i és a contra rellotge, així que desperta el teu costat competitiu", afegeix la Yolanda, responsable de l’espai. "Físicament és exigent", diu al veure que ja hi ha gent suant després de la primera prova, "fins i tot hi ha gimnasos que han vingut aquí a fer sessions de crossfit".
Sapakara compta un total de amb 2.000 metres quadrats d’atraccions i de zones de restauració. Però l’acció principal es concentra en els 400 metres quadrats de Jungle Tag, que és únic a Espanya: ve importat dels Països Baixos i la de Barcelona és l’única seu de la Península. "A Holanda té molt èxit, fins i tot hi ha professionals que competeixen entre ells", explica.
Quan van arribar aquí el 2020 va ser difícil d’arrelar. No només per la pandèmia, sinó perquè era una cosa molt nova i diferent: "Qui volia escape room buscava escape room", qui volia jumping park buscava jumping park, ¿com busques una cosa que no saps que existeix?". A partir del 2022 van aconseguir un boom que no ha amainat: els vídeos que els seus visitants pujaven a les xarxes es van fer virals i van atraure marabuntes d’influencers que volien gravar-se aquí. Sí, primera vegada que molts van suar en jornada laboral. I així, amb el boca-orella, es va convertir en l’actual èxit digital.
La gimcana del Jungle Tag es compon de diversos mòduls que es poden combinar de maneres diferents –per això els professionals holandesos fan recorreguts entre les diverses seus, per dominar-los tots–. A Barcelona són 12 exigents proves. N’hi ha de diversos nivells, des de les fàcils, com un laberint de miralls o una piscina amb boles de plàstic gegants, fins a d’altres més complexos, com ara zones d’escalada entre cordes i proves d’equilibri dignes de l’Humor Amarillo dels 90. És fàcil acabar amb el cul a terra si no estàs al dia amb les teves classes de pilates.
L’espai pot acollir fins a 70 persones de manera simultània, ja que el recorregut, encara que s’ha de completar en 25 minuts (el que dura una partida), és lliure –"no, no hi ha itinerari marcat, no som un Ikea", fa broma la Yolanda–. Això sí, per orientar-te, al llarg de la instal·lació hi ha pantalles amb temps i cartells informatius amb els codis de colors, que expliquen la recaptació de punts: des dels botons grocs, els més fàcils, fins als vermells, que t’exigiran més piruetes que les mentals amb les quals Von der Leyen justifica les ofensives nord-americanes. ¿Estàs preparat per suar.
