Turisme sense sortir de casa
Els millors plans de Setmana Santa
Jardins secrets, racons que no surten a les guies, activitats gratuïtes... Per tenir unes bones vacances no fa falta anar massa lluny. Turisme local que deixarà bones ‘stories’ a Instagram
Diumenge de Pasqua coincideix amb el primer diumenge de mes, així que ja saps què significa: museus gratis
Abel Cobos
Ha començat l’època en què molta gent comença a fer el compte enrere per agafar un avió. Si ets dels que es queden a Barcelona, no et facis mala sang. Aprofita i redescobreix la ciutat. Esglésies desconegudes, esmorzars de forquilla, jardins amagats i plans que no costen ni un euro. Anota aquestes recomanacions perquè faran posar les dents llargues fins i tot als que trepitjaran més aeroports que Willy Fog.
Jardins secrets
Racons verds amagats
Primer must : un jardí que s’amaga dins de palaus medievals aixecats sobre les muralles romanes. Doble dosi d’història. És el pati de Mercer Barcelona (Lleó, 7), un hotel boutique de cinc estrelles que podria catalogar-se com a museu: no només compta amb fragments de l’antiga Barcino, també hi ha frescos del segle XII, sostres de fusta del XVIII i arcs del XIV. Un recés de pau al centre de Barcelona que pots visitar ja sigui com a hoste (de fet, la moda de les escapades romàntiques dins de la mateixa ciutat està en auge), o reservant taula al restaurant, amb un menú de luxe a càrrec del xef Xavier Lahuerta.
Un altre hotel que amaga un secret és el Peninsular (Sant Pau, 34). Això sí, aquí no hi ha res de grans luxes: es tracta d’un hotel d’una estrella. Tot i així, ha acollit famosos, artistes, actors, fins i tot s’hi han gravat pel·lícules i s’hi han fet desfilades de moda. No és gens estrany, les seves cascades de plantes i els seus colors pastel són carn de viral, i ja és assidu en els rànquings de racons amb encant.
També per tenir al teu radar, el jardí dels Tarongers de la Casa Bartomeu (Ràbida, 5). Un imperdible: es tracta d’un espai cultural pensat per allotjar concerts en una casa monumental amb un jardí a l’altura. També és de parada obligada la plaça de la Concòrdia de les Corts, on s’amaguen dos jardins, el de Fragments Cafè (plaça de la Concòrdia, 12), un restaurant de barri amb les taules sota els arbres de la plaça i un pati interior protegit, i el CC Can Déu (plaça de la Concòrdia, 13), un centre cívic ubicat en una casa senyorial el bar del qual ha vist moltes primeres cites.
Esglésies desconegudes
Al marge de les guies
És igual que la teva última experiència religiosa tingués lloc quan vas fer la primera comunió. Si alguna cosa ens ha ensenyat Rosalía és que mai s’és massa gran per tornar a creure en Déu. O, almenys, mai és tard per disfrutar dels encants arquitectònics que ens brinda la fe. Barcelona té un amplíssim catàleg d’esglésies que va més enllà de les típiques que fotografien els turistes. ¿Quina millor època per visitar-les que la Setmana Santa? Per exemple, passa’t per la poc coneguda església de Sant Martí de Provençals, al barri homònim, un monument únic ubicat en una plaça molt agradable per passejar-hi. Si hi vas, aprofita i redescobreix el barri, que et reserva moltes joies.
La llista de recomanacions pot ser molt llarga. Al cor de l’Eixample hi ha l’església de la Mare de Déu dels Àngels (València, 244), de motius molt geomètrics i fotografiables. A Sants, l’església del Sant Àngel Custodi (Vilardell, 52-54), encapsulada en una cantonada, té una façana i una aparença exterior molt peculiar, gairebé claustrofòbica. A Gràcia, la parròquia de Sant Tomàs d’Aquino (Roger de Flor, 245), que destaca pel seu exterior geomètric i de maó vist i la gran estàtua de pedra vermellosa de la façana. A la Vila Olímpica, la parròquia de Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29), una església sense gaire valor arquitectònic però amb un jardí preciós en el qual se celebren mercats ambulants amb preus que et faran cridar "al·leluia": els pròxims són el cap de setmana del 18 d’abril, un mercat ambulant amb tot a 1 euro, i el 26 d’abril, un Flea amb tot a 10 euros (o menys).
Esmorzar de forquilla
Passa del ‘Brunch’
És la moda indiscutible d’aquest 2026: els esmorzars de forquilla. Un exercici d’homenatjar la tradició local i guanyar el pols als brunches. ¿El problema? Molts obren només entre setmana. Difícil per als que treballen de sol a sol. Aprofita els dies lliures de Setmana Santa i passa’t per un restaurant que serveixi aquests esmorzars en els quals sucar pa. A mesura que creix la demanda creixen les opcions, així que hi ha on triar. Res de decorar per agradar Instagram, aquí se centren en plats per acontentar els parroquians. Apunta: Fonda Bullanga (Diputació, 437), Bar Sant Josep (Saragossa, 33), Ultramarinos Marín (Balmes, 187), Bar Olimpiada 92 (Pellaires, 1), Granja Elena (passeig de la Zona Franca, 228), Bodega Can Ros (Roger de Flor, 303), Bo de Bernat (Urgell, 27) i Gelida (Diputació, 133), entre molts d’altres. Però molts tanquen de dijous a dilluns. Per a ells "les festes –diuen– també són sagrades".
Plans gratis
Disfruta sense gastar un euro
També hi ha plans aptes per als que arriben a fi de mes comptant els cèntims. Sí, encara queden propostes d’oci gratuïtes a Barcelona. Un pla que repeteix aquesta Setmana Santa: la façana de la Passió de la Sagrada Família (la del carrer de Sardenya) s’il·luminarà amb un esdeveniment que donarà nova vida al temple. Seran els dies 29, 30 i 31 de març, a partir de les 21.00 hores. Es tracta d’un espectacle únic de música i llums, amb la narració de la passió i la mort de Jesucrist, a partir dels textos del bisbe Antoni Vadell. Cada dia hi haurà dues projeccions de 25 minuts. Se’n faran dues sessions: a les 21.00 i a les 21.30 hores, en català i castellà.
¿Fa bon temps? Llavors acosta’t a la platja. No per fer un bany –o sí, si ets valent–, sinó perquè fins dilluns de Pasqua s’instal·larà al Moll de Barcelona el primer barco-museu del món. És una de les instal·lacions de l’Art Explora, festival itinerant amb entrada gratuïta que viatja per tot el Mediterrani omplint de cultura, música i gastronomia els ports de la regió.
El Diumenge de Pasqua coincideix amb el primer diumenge de mes, així que ja ho saps: museus gratis. Aquí en tens la llista: Pavelló Mies van der Rohe (Francesc Ferrer i Guàrdia, 7), Museu Picasso (Montcada, 15-23), Museu Marítim de Barcelona (Drassanes, s/n), MUHBA (plaça del Rei), Museu Etnològic (Montcada, 12-14), El Born Centre de Cultura i Memòria (plaça Comercial, 12), Museu de Ciències Naturals (plaça de Leonardo da Vinci, 4-5), MNAC (Palau Nacional), Museu de la Música (Lepant, 150), CCCB (Montalegre, 5), Foto Colectania (passeig de Picasso, 14), Museu del Disseny (plaça de les Glòries, 37) Castell de Montjuïc (carretera Montjuïc, 66), Museu Frederic Marès (plaça de Sant Iu, 5).
