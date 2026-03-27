Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baxi ManresaOperació sortidaNoelia CastilloViolació als Trullols de ManresaConcert de GossosCas germans Orrit
instagramlinkedin

Ruta

On l’Empordà es cultiva

El municipi de Pals és un territori on l’arròs és protagonista i on el paisatge està marcat pels camps agrícoles i els aiguamolls

Un racó del nucli antic de Pals

Un racó del nucli antic de Pals / Jose Miguel Sanchez

DAVID CÉSPEDES

Barcelona

Ja tenim la primavera aquí, una època en què ve de gust disfrutar de més hores de sol i portar a terme activitats a l’aire lliure. Així doncs, avui proposem visitar Pals, a la zona coneguda popularment com l’Empordanet. A Pals, l’Empordà no només es mira, també es cultiva. A un costat, la silueta medieval del nucli antic, amb la seva pedra daurada i els seus miradors que ens conviden a disfrutar d’un paisatge espectacular. A l’altre, una planícia que a la primavera es comença a transformar en un tauler d’aigua, canals i camps geomètrics on l’arròs marca el ritme del paisatge.

Aquí l’arròs és un segell local amb nom propi, l’arròs de Pals, una marca registrada per certificar la seva procedència i elaboració a Pals i el seu entorn. A la primavera, a més, el calendari agrícola es fa ben visible, ja que la sembra s’acostuma a situar entre finals d’abril i principis de maig, quan els camps es preparen i l’aigua torna a guanyar terreny. La gràcia de l’arrossar de Pals és que no viu aïllat: es barreja amb aiguamolls, dunes i canyars. El millor exemple d’això són les Basses d’en Coll, un espai humit de gran interès natural on l’aigua atrau les aus i la mirada s’acostuma a buscar moviment entre joncs i reflexos.

I que com Pals és un municipi de contrastos –amb el bosc, la plana i el mar a molt poca distància–, la primavera és l’estació perfecta per recórrer-lo sense presses: temperatures amables, dies llargs, camps canviant setmana a setmana i rutes que surten pràcticament des del poble. Una és, per exemple, una ruta amb bicicleta pels arrossars i les Basses d’en Coll, ideal per fer a la primavera. Un recorregut perfecte per entendre el Pals horitzontal: surts del nucli i, en pocs minuts, t’envolta l’arrossar. El traçat travessa la zona de les Basses d’en Coll, on se sent clarament aquesta convivència entre agricultura i aiguamoll, amb punts molt bons per parar i observar aus. I si volem fer una ruta per arribar a la platja, tenim una opció interessant per fer a la primavera, ja sigui a peu o amb bicicleta. En aquest cas anirem des del centre històric cap al mar pel camí vell de la platja, creuant paisatges de dunes assentades i pinedes de pi blanc, fins a arribar a la línia de costa. És un tancament perfecte per a una jornada primaveral: podem recórrer un arrossar al matí i contemplar el mar a la tarda. I no ens oblidem de disfrutar d’una excel·lent gastronomia basada en l’arròs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents