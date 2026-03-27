Ruta
On l’Empordà es cultiva
El municipi de Pals és un territori on l’arròs és protagonista i on el paisatge està marcat pels camps agrícoles i els aiguamolls
DAVID CÉSPEDES
Ja tenim la primavera aquí, una època en què ve de gust disfrutar de més hores de sol i portar a terme activitats a l’aire lliure. Així doncs, avui proposem visitar Pals, a la zona coneguda popularment com l’Empordanet. A Pals, l’Empordà no només es mira, també es cultiva. A un costat, la silueta medieval del nucli antic, amb la seva pedra daurada i els seus miradors que ens conviden a disfrutar d’un paisatge espectacular. A l’altre, una planícia que a la primavera es comença a transformar en un tauler d’aigua, canals i camps geomètrics on l’arròs marca el ritme del paisatge.
Aquí l’arròs és un segell local amb nom propi, l’arròs de Pals, una marca registrada per certificar la seva procedència i elaboració a Pals i el seu entorn. A la primavera, a més, el calendari agrícola es fa ben visible, ja que la sembra s’acostuma a situar entre finals d’abril i principis de maig, quan els camps es preparen i l’aigua torna a guanyar terreny. La gràcia de l’arrossar de Pals és que no viu aïllat: es barreja amb aiguamolls, dunes i canyars. El millor exemple d’això són les Basses d’en Coll, un espai humit de gran interès natural on l’aigua atrau les aus i la mirada s’acostuma a buscar moviment entre joncs i reflexos.
I que com Pals és un municipi de contrastos –amb el bosc, la plana i el mar a molt poca distància–, la primavera és l’estació perfecta per recórrer-lo sense presses: temperatures amables, dies llargs, camps canviant setmana a setmana i rutes que surten pràcticament des del poble. Una és, per exemple, una ruta amb bicicleta pels arrossars i les Basses d’en Coll, ideal per fer a la primavera. Un recorregut perfecte per entendre el Pals horitzontal: surts del nucli i, en pocs minuts, t’envolta l’arrossar. El traçat travessa la zona de les Basses d’en Coll, on se sent clarament aquesta convivència entre agricultura i aiguamoll, amb punts molt bons per parar i observar aus. I si volem fer una ruta per arribar a la platja, tenim una opció interessant per fer a la primavera, ja sigui a peu o amb bicicleta. En aquest cas anirem des del centre històric cap al mar pel camí vell de la platja, creuant paisatges de dunes assentades i pinedes de pi blanc, fins a arribar a la línia de costa. És un tancament perfecte per a una jornada primaveral: podem recórrer un arrossar al matí i contemplar el mar a la tarda. I no ens oblidem de disfrutar d’una excel·lent gastronomia basada en l’arròs.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Els menors de Manresa desapareguts Orrit Pires són recordats a l’acte institucional de la Generalitat