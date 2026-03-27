La Passió plena d’emotivitat els teatres

Olesa de Montserrat i Esparreguera porten a escena un any més els muntatges que mostren la vida, la mort i la resurrecció de Jesús

Una de les escenes corals de la representació de La Passió d’Olesa de Montserrat, en la qual el poble rep Jesús aixecant els seus rams. | LA PASSIÓ D’OLESA DE MONTSERRAT / LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA / ACN

Xavi Moraleda

Manresa

Arriba Setmana Santa i això vol dir que comença la temporada de Passions, les impressionants representacions teatrals que porten a escena una versió dramatitzada de la vida, mort i resurrecció de Jesús. Dues de les més destacades de Catalunya són les d’Olesa de Montserrat i Esparreguera, dos municipis del nord del Baix Llobregat amb una llarga història vinculada a aquesta tradició centenària. En els dos casos ja han estrenat la temporada de representacions, que s’allargarà fins al maig i, per descomptat, inclourà funcions el Divendres Sant.

Amb pràcticament 500 anys d’història, la Passió d’Olesa de Montserrat porta a escena aquesta temporada un espectacle "totalment nou, amb una dramatúrgia renovada, un muntatge potent i una durada més breu", que com sempre es podrà veure al Teatre La Passió. Amb la participació de prop d’un miler de persones (tant a sobre de l’escenari com entre bambolines), el grup tornarà a representar la passió i la mort de Jesús d’una forma tan humana que promet atrapar els espectadors.

De la mateixa manera, també amb una trajectòria centenària, La Passió d’Esparreguera ha tornat als escenaris trobant l’equilibri entre la conservació de la tradició i la innovació per continuar captant l’interès de les noves generacions. Per a això, aquest any ofereixen el nou format de dues hores i 30 minuts, "més pròxim al llenguatge teatral contemporani", en algunes de les funcions, mentre que en d’altres mantindran per última vegada la versió tradicional de matí i tarda. Amb la participació d’actors i actrius, orquestra i cor en directe, es porta a escena una història universal amb tecnologia d’avantguarda.

Aquestes representacions destaquen per ser espectacles teatrals de gran format, sovint interpretats per actors i actrius amateurs. Malgrat això, compten amb una qualitat interpretativa, musical, escenogràfica i de caracterització digna de qualsevol gran producció. Cadascú amb les seves particularitats, les representacions mostren alguns dels passatges més rellevants de la vida i la mort de Jesús, sempre basats en les Sagrades Escriptures. I malgrat que estan intrínsecament vinculats al cristianisme, són espectacles capaços d’impressionar tothom, tant creients com ateus.

El Cant de la Passió, una tradició de l'Orfeó Nova Solsona

Una temporada d'esquí atípica al Pirineu: neu rècord però amb molts tancaments

La Sagrada Família recrea la Passió de Crist amb un espectacular mapping de llums i música: dates i horaris

Fires de Rams a Barcelona: dates i on comprar la palma per Setmana Santa 2026

Barcelona obrirà 17 patis escolars per Setmana Santa per a ús públic i gratuït

Guarda l'edredó sense fer-lo malbé: així l'has de rentar i desar quan arriba el bon temps

Alosa, Ginestà i Oques Grasses triomfen als Enderrock

L'oferta de lloguer en portals cau un 60% a Catalunya en dos anys

