ESPECTACLES
La Passió plena d’emotivitat els teatres
Olesa de Montserrat i Esparreguera porten a escena un any més els muntatges que mostren la vida, la mort i la resurrecció de Jesús
Xavi Moraleda
Arriba Setmana Santa i això vol dir que comença la temporada de Passions, les impressionants representacions teatrals que porten a escena una versió dramatitzada de la vida, mort i resurrecció de Jesús. Dues de les més destacades de Catalunya són les d’Olesa de Montserrat i Esparreguera, dos municipis del nord del Baix Llobregat amb una llarga història vinculada a aquesta tradició centenària. En els dos casos ja han estrenat la temporada de representacions, que s’allargarà fins al maig i, per descomptat, inclourà funcions el Divendres Sant.
Amb pràcticament 500 anys d’història, la Passió d’Olesa de Montserrat porta a escena aquesta temporada un espectacle "totalment nou, amb una dramatúrgia renovada, un muntatge potent i una durada més breu", que com sempre es podrà veure al Teatre La Passió. Amb la participació de prop d’un miler de persones (tant a sobre de l’escenari com entre bambolines), el grup tornarà a representar la passió i la mort de Jesús d’una forma tan humana que promet atrapar els espectadors.
De la mateixa manera, també amb una trajectòria centenària, La Passió d’Esparreguera ha tornat als escenaris trobant l’equilibri entre la conservació de la tradició i la innovació per continuar captant l’interès de les noves generacions. Per a això, aquest any ofereixen el nou format de dues hores i 30 minuts, "més pròxim al llenguatge teatral contemporani", en algunes de les funcions, mentre que en d’altres mantindran per última vegada la versió tradicional de matí i tarda. Amb la participació d’actors i actrius, orquestra i cor en directe, es porta a escena una història universal amb tecnologia d’avantguarda.
Aquestes representacions destaquen per ser espectacles teatrals de gran format, sovint interpretats per actors i actrius amateurs. Malgrat això, compten amb una qualitat interpretativa, musical, escenogràfica i de caracterització digna de qualsevol gran producció. Cadascú amb les seves particularitats, les representacions mostren alguns dels passatges més rellevants de la vida i la mort de Jesús, sempre basats en les Sagrades Escriptures. I malgrat que estan intrínsecament vinculats al cristianisme, són espectacles capaços d’impressionar tothom, tant creients com ateus.
