El primer ‘social wellness’ d’Espanya
És el primer centre que combina respiració guiada amb calor i fred extrems. A Nova York i Londres desencadenen la bogeria viral. Ilo Studios ja hi planeja fins i tot concerts en banyador
Ana Sánchez
Aquí li baixarien les revolucions fins i tot a Ferreras en plena crisi bèl·lica. Sona música chill, fa olor de calma d’eucaliptus. Estàs a 95 graus. És una sauna finlandesa que convida tant al relax com a la comunitat. Hi caben 30 persones. "La sauna més gran de Barcelona", proclamen. Ja hi estan planejant concerts, sessions de dj, fins i tot stand up comedy. És el lleure que ve: descalç i en banyador.
"Respira", et va guiant un coach a la sauna. I comences a respirar amb més relax que un jubilat mirant unes obres. "Aquest és un espai –prometen– en què s’ensenya el poder de la respiració". Això significa que acabaràs en una banyera a 3 graus amb la mateixa fermesa que DiCaprio en el final de Titanic. Aquesta és la filosofia: "Regular el sistema nerviós com a entrenament quotidià".
"No és un spa –avisen–. No és un gimnàs. No és un concepte espiritual". En diuen social wellness. És la nova tornada saludable. Combina sauna + respiració guiada + banys de gel, tot en un. La santíssima trinitat viral del benestar. Experiències de breathwork en què es combinen la calor i el fred extrems. És el primer centre d’aquest tipus que obre a Espanya. A Nova York, Toronto i Londres ja han desencadenat la bogeria. Othership (130.000 seguidors a Instagram) munta fins i tot obres de teatre i raves en banyador.
"Nosaltres portarem a tocar una violoncel·lista", anuncien ja Enric Gabarró i Jake Wright, fundadors d’Ilo Studios. No fa ni un mes que estan oberts. Són a Bailèn, 56. Ja abans d’inaugurar-se tenien vídeos en les xarxes amb més de 200.000 visualitzacions. Ambient instagramejable apte per a tiktokers. Hi ha sauna amb llumetes, atri per fer comunitat i banyeres d’acer ideals per al postureig. Ilo significa "alegria" en finlandès.
És sauna tradicional finlandesa: 80-95 graus. Al costat hi ha quatre banyeres dobles: de 3 a 9 graus. La temperatura –comprovaràs ben aviat– que popularment es coneix com a "freda de collons". Passes de suar la cansalada a quedar-te petrificat. Igual que al veure les notícies. ¿Els beneficis? "Fins a un 63% menys de risc cardiovascular associat a l’ús freqüent de sauna – recorren a estudis–. 30% menys de dolor muscular després d’immersions en fred. 25% menys de cortisol després de programes regulars de respiració controlada". No és només recuperació física –conclou l’Enric–, "sinó claredat mental".
Festes saludables
Enric Gabarró, 35 anys, emprenedor tech. Ha sigut mànager de youtubers –del Rubius a AuronPlay– i ideòleg de la start-up Picker, "el Wallapop dels influencers". A Tailàndia va descobrir els banys de gel, el mètode Wim Hof, el breathwork, l’apnea. Les paraules de moda. Així va conèixer el Jake, l’altre fundador d’Ilo: respirant a trenc d’alba.
Jake Wright. És el coach que seguiràs sense parpellejar fins a la banyera gelada. És de Melbourne, 32 anys. Expert en breathwork. Està darrere de Show Up Barcelona: la comunitat viral que respira a punta de dia a la Barceloneta cada dimecres. S’han arribat a reunir més de 400 persones a la vora. "Això –diu el Jake– és més que respirar". És una febre viral.
No hi ha nou centre de fitnes a Barcelona que no tingui classes amb breathwork i banyeres congelades. Ja s’organitzen esdeveniments de masses per respirar –els de The Breath Act– amb gairebé mil persones per sessió. Hi ha molta festa saludable. Coffee raves amb 2.500 persones en llista d’espera. Inner Flow va congregar la setmana passada al seu spa 100 persones ballant en banyador. Spa raves les han batejat. Festes amb sauna, jacuzzis, dj i saxo en viu.
"Estem acostumats a conèixer gent a través de fer unes cerveses –renega l’Enric–. No, jo vull conèixer gent a través de pràctiques saludables". En aquest sentit, ja estan organitzant plans culturals en banyador. "Volem fer sessions de jazz, música electrònica. Volem portar dj, quartets de corda. Ja estem parlant amb pintors per fer live painting".
Avui toca sessió de recuperació atlètica. L’objectiu, "alliberar tensió acumulada", avança el Jake. La classe comença a la sauna. "La calor permet que els músculs es relaxin", justifica. Sessió guiada d’estiraments i automassatges. I, amb el relax, el Jake t’envia directe al bany de gel. Dos minuts aguantant. "Totes les classes segueixen la mateixa idea: utilitzar calor, fred, respiració i moviment per ajudar el cos a reiniciar-se". Acabes picant de mans amb els teus companys de sauna com si haguessis sobreviscut al Titanic. "Si quan ens enfadem, respiréssim dues vegades –recomana l’Enric–, les nostres reaccions serien més tranquil·les". Coses del karma: van obrir el dia que va començar la guerra a l’Iran.
