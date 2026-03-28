El pla de tarda a Montserrat que ara té més sentit: Escolania, videomapatge i posta de sol
El canvi d'hora d'aquest 29 de març s'allarga la llum al vespre: Montserrat ho aprofita amb una combinació molt potent de cant, cultura i paisatge
Amb el canvi d’hora d’aquest diumenge 29 de març, quan a les 2 de la matinada han passat a ser les 3, les tardes guanyen llum i Montserrat es reforça com una escapada curta, però molt completa per fer a partir de migdia i allargar fins al vespre. El nou horari deixa menys llum al matí, però més claror a la tarda, i això dona encara més sentit a una visita que combina cultura, espiritualitat i paisatge.
La gràcia del pla és que no cal deciar-li tot el dia. Montserrat té aquests dies una agenda que permet encadenar diverses experiències en poques hores. El videomapatge Lux Splendens, estrenat amb motiu del Mil·lenari, es presenta com una experiència audiovisual que combina art, música i tecnologia dins la basílica i es divideix en tres capítols. Actualment, es fan sessions a les 15.15 h el diumenge 29, el dilluns 30 i el dimarts 31 de març, mentre que el dissabte 28 no es farà per la celebració del Concert de Rams.
A això s’hi pot afegir l’atractiu de l’Escolania de Montserrat, un dels cors de nois cantaires més antics d’Europa. Els horaris habituals indiquen que de dilluns a divendres canta a les 13.00 h amb la Salve i el Virolai; de dilluns a dijous també participa a les 18.45 h a vespres, i diumenges i festius religiosos ho fa a les 12.00 h i a les 18.45 h. La mateixa Montserrat adverteix, però, que aquestes actuacions poden variar per celebracions litúrgiques especials i pel calendari escolar, un detall important just en l’inici de la Setmana Santa.
Per això, una fórmula molt rodona és arribar a Montserrat cap al migdia, veure l’entorn del santuari, entrar a la basílica, aprofitar el pas per la zona comercial o la cafeteria i tancar la visita amb el Lux Splendens abans d’allargar la tarda fins a la llum del vespre. La basílica obre de 7.00 a 20.00 h, el Museu de Montserrat de 10.00 a 17.45 h, la cafeteria fins a les 18.30 h els caps de setmana i el Bar La Plaça obre diumenge de 8.45 a 18.30 h.
També és un pla relativament fàcil logísticament. El cremallera uneix Monistrol de Montserrat amb el monestir en un trajecte d’uns 15 minuts i té una freqüència habitual de 20 minuts des de Monistrol Vila. FGC recorda, a més, que els bitllets integrats de l’ATM no són vàlids per al cremallera ni per als funiculars, perquè es consideren transports turístics i cal un bitllet específic.
En un cap de setmana marcat pel canvi d’hora, Montserrat té tots els ingredients d’un d’aquells plans que encaixen molt bé amb la primavera: no obliga a matinar, permet aprofitar millor la tarda i barreja un símbol del país amb una experiència cultural diferent i una posta de sol que, a partir d’ara, arribarà més tard.
Encara no coneixes Lux Splendens?
Amb motiu del Mil·lenari, Montserrat ofereix als pelegrins i visitants una de les seves propostes culturals més singulars: Lux Splendens, el videomapatge que l’abadia va estrenar durant els actes inaugurals de la commemoració. La instal·lació converteix la Basílica de Santa Maria en una experiència immersiva que combina art, música i tecnologia per crear un recorregut visual i sonor de gran càrrega simbòlica.
L’espectacle es divideix en tres capítols i vol transmetre un missatge espiritual a través d’imatges, llum i so d’última generació. El primer, La Creació i Montserrat, proposa una mirada contemplativa sobre la natura i la muntanya com a expressió de la bellesa divina. La projecció recrea elements com les formes del massís, els arbres, el riu o el cant dels ocells, mentre la il·luminació acompanya el pas del dia a la nit.
El segon capítol, La Mare de Déu, posa el focus en la figura de Maria i en el cicle de la vida. A través de colors i jocs de llum que evoquen la primavera i la renovació, el muntatge relaciona la devoció mariana amb una idea de llum espiritual i poètica. En aquest tram, la música de l’Escolania reforça el to emotiu de la projecció i acompanya les imatges inspirades en la vida de Maria.
El tercer i últim bloc, Crist, se centra en la figura de Jesús com a salvador. La narració visual passa de Maria a Crist per recórrer simbòlicament la vida, la mort i la resurrecció, amb la llum com a metàfora de transformació i esperança. En aquest capítol, la projecció s’inspira també en l’obra de Subirachs situada a la capella del Santíssim.
Tot plegat es completa amb un muntatge tecnològic que transforma l’interior de la basílica en un escenari immersiu de 360 graus, convertint la visita a Montserrat en una experiència que va més enllà de la contemplació patrimonial i religiosa.
