La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
Rupit combina l’atractiu d’un dels pobles medievals amb més encant del país amb la ruta fins al Salt de Sallent, una caiguda de més de 100 metres que la primavera converteix en un dels grans reclams naturals de la zona
Hi ha escapades que són especialment adients per a la primavera perquè ho tenen tot: paisatge, fotogènia, passeig fàcil i sensació de descoberta. Rupit n’és una de molt clara. Aquest petit nucli d’Osona, al cor del Collsacabra, és presentat pels portals turístics com un dels pobles amb més encant de Catalunya i a la primavera hi suma un reclam extra: la visita al Salt de Sallent, una caiguda de més de 100 metres que l’Ajuntament defineix com a única a Catalunya.
Rupit obliga al visitant a endinsar-se als seus carrers a peu, decisió que ajuda a mantenir intacta la seva atmosfera de terres empedrats, façanes de pedra i un pont penjant sobre la riera que duu el mateix nom que el poble. És precisament aquest ambient històric, amb el pont, els carrers antics i el conjunt patrimonial, el que fan especialment atractiu aquest enclavament de muntanya.
El reclam estrella de la visita és, però, la caminada fins al Salt de Sallent. L’itinerari oficial surt de l’Oficina de Turisme i passa pel Pont Penjat, la Plaça Major, la riera de Rupit, el Molí i salt del Rodó, la Font de la Pomereda i, finalment, el mirador del Salt de Sallent. La ruta lineal és de 3 quilòmetres, amb un desnivell de 100 metres, i es pot fer en una hora i quart anant i tornant pel mateix camí o en unes dues hores si es torna per la pista de Sant Joan de Fàbregues.
Ara, entre març i maig, és el gran moment de l’any per fer-la: el Salt de Sallent “en tota la seva esplendor”. No és només una excursió bonica, sinó una excursió que entra en el seu millor tram de calendari. Ara bé, si ha plogut, no et descuidis un calçat ben còmode i de muntanya, perquè el recorregut s'enfanga ràpidament.
En tornar al nucli ubrà després de veure el salt de Sallent, al visitant encara li queden moltes més coses per descobrir: perdre’s pels carrers del nucli antic, pujar al campanar de Sant Miquel, seure a la plaça o aprofitar per gaudir de la gastronomia.
Informació útil per al lector
La recomanació pràctica és aparcar a l’exterior del poble i començar la visita a peu, tal com indica el portal oficial. Des d’allà, el recorregut cap al Salt de Sallent és assequible i està perfectament integrat dins la visita a Rupit. A més, a prop del salt hi ha un mirador des d’on també es pot contemplar l’Agullola, una gran roca separada de la cinglera que és un altre dels elements paisatgístics icònics de la zona.
