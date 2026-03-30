Com visitar gratis el Museu Picasso de Barcelona amb visita guiada inclosa
El Museu Picasso de Barcelona amplia el seu horari d’estiu i oferirà entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de 19 h a 21 h, a partir del 31 de març i fins al 27 de setembre
La campanya de gratuïtat del Museu Picasso que arrenca amb el canvi de l’horari d’estiu ja ha començat. Ofereix entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes a la tarda.
A partir del 31 de març, tothom podrà visitar gratuïtament la Col·lecció i totes les exposicions del Museu Picasso els dijous, divendres i dissabtes de 19 h a 21 h. L’horari de portes obertes estarà actiu fins al 27 de setembre. Coincidint amb els dies d’entrada gratuïta, el Museu oferirà visites guiades sense cost en català a les 19 h.
Ja comença a fer bon temps i el Museu Picasso renova, com cada any, el seu horari d’estiu, obrint i tancant més tard, i per tercer any consecutiu tres tardes a la setmana seran d’entrada lliure.
Des del 31 de març i fins al 27 de setembre, es podrà accedir al Museu Picasso de dimarts a diumenge a partir de les 9 h del matí. A partir d’aleshores, de dijous a dissabte, l’entrada al Museu serà gratuïta de 19 h a 21 h amb reserva prèvia.
Pel que fa a les tardes de diumenge, dimarts i dimecres, el Museu romandrà obert fins a les 20 h. L’horari d’estiu i les gratuïtats aniran acompanyats de visites guiades en català també de caràcter gratuït, però amb reserva, amb l’objectiu d’apropar el Museu al públic local.
El primer diumenge de cada mes continuarà sent gratuït durant l’horari d’estiu.
Des del 2024, el Museu Picasso s’obre a la ciutat de Barcelona i es fa més accessible al públic local. Durant els mesos de bon temps, s’inicia una campanya de gratuïtats les tardes de dijous, divendres i dissabtes, perquè el públic interessat pugui visitar la Col·lecció i les exposicions temporals vigents sense cost. En els dos anys anteriors, el 20% del total de visitants que van venir durant aquestes franges horàries gratuïtes van ser persones procedents de Barcelona, de l’àrea del Barcelonès i de la resta de Catalunya.
