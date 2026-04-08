Macrofiesta de dia
La ciutat a menys d'una hora de Manresa que acollirà "el vespreig més gran de la història": 10.000 persones de fira d’abril
El Paripé espera tornar a batre rècord amb una altra fira d’abril XXXL a La Farga de L’Hospitalet
L’any passat van superar els 8.500 convidats
Ana Sánchez
Promet ser un vespreig més memorable que les gresques de Laporta. “El vespreig més gran de la història”, anuncien una altra vegada amb redoblament de més-difícil-encara. És la nova festa XXXL d’El Paripé, els reis dels vesprejos de masses. L’abril passat ja van superar els 8.500 convidats a la seva macro fira d’abril a La Farga de L’Hospitalet. Ara volen arribar als 10.000. Aquest és el nou aforament a batre. “Anem a pel rècord”, prometen. Ja han venut més de 5.000 entrades.
Serà el dissabte, 11 abril, una altra vegada a La Farga, de 17 a 23 h. Ja és un clàssic: “Un Paripé en gran amb ambientació de fira d’abril”, detallen els socis fundadors. Fins i tot imitaran l’enllumenat de la portada de la fira de Sevilla amb pantalles led. Macrovespreig amb rumba en directe, concurs de sevillanes i fins i tot cor rociero entre patxanga, reggaeton i molt ‘hit’. De "verbeneo", que diuen ells. Aquest any prometen taquilles intel·ligents i més barres i banys per evitar tantes cues. “Ens hem gastat més del doble en so i llums”, puntualitzen. "Hi haurà més altaveus que a la Super Bowl de Bad Bunny", riuen.
Els precursors del vespreig
Dimas, Santi i Claudio són els tres socis fundadors d’El Paripé. Els precursors del vespreig a Catalunya. Als quals saluden amb efusivitat familiar els dissabtes a la tarda a la porta de Ku Barcelona (Ramon Trias Fargas, 2). Solen reunir a la discoteca de dia fins a 2.000 persones ballant com si fossin les 5 de la matinada. Han expandit els seus 'tardeos Paripé' per bona part de la Península: d’Eivissa a Andorra, passant per Màlaga, Bilbao, Sevilla o Lleida. "A l’abril -anuncien- farem el Gran Premi de Jerez".
Potser de la covid no en vam sortir millors, però sí que vam aprendre alguna cosa més que a comprar paper higiènic. És l’herència que van deixar les restriccions a l’oci nocturn: el vespreig. Els ‘boomers’ van descobrir la fórmula per moure l’esquelet com en els seus temps joves sense necessitat de tranuitar. I els més joves es van anar afegint a una moda discotequera que no deixa ressaca infernal l’endemà. S’ha convertit en el plat fort de l’oci de Barcelona. No hi ha sala que no organitzi vespreig. N’hi ha per a totes les edats, tant si ets generació Z, 'boomer' o Jordi Hurtado. “Avui dia -asseguren- és la força més gran d’oci de qualitat de Barcelona”. La gent –assumeixen sense dubtar- prefereix sortir a la tarda que de nit. Ara fins i tot al matí. La nova moda que s’està expandint per la ciutat són les ‘coffe raves’: hi ha festes amb cafè a Barcelona que tenen més de 2.500 persones en llista d’espera.
El Paripé va celebrar aquest gener el seu sisè aniversari. Ja han muntat vesprejos fins i tot en format festival. “És com una revetlla –detallen-, però amb temassos d’abans, d’ara, de tots els gèneres. Gent de 25 a 50 anys en una harmonia espectacular”. ¿El secret de l’èxit? “Surts a la tarda –responen-, te’n vas a dormir a les onze, dotze, una, i l’endemà ets persona. Això d’arribar a casa a les 6 de la matinada –riuen- la gent de 25 cap amunt ja ens ho plantegem menys”.
