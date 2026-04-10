Itinerari històric
Manresa segueix el rastre de Sant Ignasi de Loiola
La Marxa del Pelegrí celebra diumenge l’onzena edició amb tres rutes diferents per conèixer l’últim tram del Camí Ignasià
Laura Serrat
Hi ha vegades que caminar pot ser una manera de reviure els passos de qui ens va precedir. Això és el que proposa la Marxa del Pelegrí, que aquest diumenge celebra l’onzena edició recorrent l’últim tram del Camí Ignasià, entre Montserrat i Manresa. La iniciativa, en marxa des del 2015, té com a objectiu donar a conèixer el Camí Ignasià, la ruta que va fer sant Ignasi de Loiola des de la seva ciutat natal, Azpeitia (Guipúscoa) fins a Manresa (Bages), en el pelegrinatge que va emprendre fins a Terra Santa l’any 1522.
La marxa transcorre per l’últim tram d’aquest itinerari històric i al llarg dels seus 26 quilòmetres es poden descobrir paisatges que en el seu moment van inspirar sant Ignasi de Loiola, com és el cas del monestir de Montserrat, passant per Santa Cecília, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, l’Oller de Mas, fins a arribar a Manresa, una ciutat que va inspirar aquest personatge de rellevància mundial per començar a escriure la seva obra més emblemàtica, Exercicis espirituals.
Com cada any, s’ofereixen tres modalitats de ruta per conèixer l’últim tram del Camí Ignasià. La de 26 quilòmetres, la més llarga, correspon a l’etapa completa, des de Montserrat fins a Manresa. Amb 650 metres de desnivell positiu, aquesta modalitat està dirigida a persones acostumades a caminar llargues distàncies. La segona modalitat, de vuit quilòmetres, també comença a Montserrat i finalitza a Sant Cristòfol de Castellbell, on un autobús portarà els participants fins al claustre del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. En aquestes dues modalitats també s’inclou el transport des de Manresa fins a Montserrat.
L’última etapa és la circular de 15 quilòmetres, que proposa una ruta pels voltants de Manresa, començant i finalitzant també al claustre del museu per completar els últims quilòmetres del Camí Ignasià. En les tres rutes s’inclouen avituallaments, una samarreta de regal, un servei de fisioteràpia amb l’alumnat de la UManresa i classes de ioga amb la col·laboració d’Inspira Yoga. Les inscripcions es poden realitzar a l’Oficina de Turisme de Manresa o a través de la pàgina web de Manresa Turisme.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”