Estoretes amb mascotes
Porta el gos al gimnàs: Obre a Barcelona el primer estudi fitnes "100% ‘pet friendly’"
Els gossos ara també poden apuntar-se al gimnàs per no anar-hi. Aquesta és la primera ‘boutique’ de ‘barre’ i pilates de Catalunya –garanteixen– on compartir estoreta amb la teva mascota. Puppi Barre, en diuen.
Ana Sánchez
És el primer estudi fitnes en què els clients entren ja a quatre potes i amb la llengua fora. Avui ronden per les estoretes set gossos. Hi entren movent la cua amb energia crossfit, es miren al mirall sense complexos. Només hi falta Rastreator alliberant estrès després de vuit hores comparant assegurances. Tots se saluden ensumant-se el cul amb deix festiu. Després de la classe hi haurà barra lliure de capawcinos (la versió canina del caputxino). Algun prova la barra de ballet amb ulls desencaixats. Un altre s’estira amb els pesos amb cara de superioritat. Ben aviat toca la postura del gos de cap per avall. "No garantim al cent per cent l’efectivitat de les classes –riu la propietària–, però és la millor manera de fer planxes". Ningú l’hi discuteix. Aquí és impossible no assentir amb un "bub-bub!".
Élevé Barre Studio (carrer de l’Amistat 22). És una nova boutique de barre, una barreja fitnes de ballet, pilates i ioga que s’expandeix per Barcelona com si es tractés d’una plaga bíblica. La penúltima moda amb malles. A aquesta nova sala al Poblenou –adverteixen– cal anar-hi disposada a compartir estoreta. "És el primer estudi de barre a Catalunya –garanteix la Gabriella– on realment pots venir a entrenar amb la teva mascota". ¿Beneficis? "La presència de gossos allibera oxitocina i redueix el cortisol –respon d’una tirada–. En una classe de barre, on l’esforç muscular és alt, el gos actua com un amortidor emocional del cansament". Acabes fent més abdominals amb les rialles que amb la classe.
"Pots venir sempre que vulguis a entrenar amb el teu gos", insisteix la Gabriella. "Set sessions al dia, set dies a la setmana" (només no admeten gossos quan fan hot barre, la classe es dona a 35 graus). Puppy Barre, denominen les sessions pet friendly. La mascota pot estar tota la classe al costat de l’amo al mat . "O simplement caminant per la sala fent ambient". Al fons, hi ha aigua, crispetes i llaminadures a disposició de qualsevol client de quatre potes. No descarten arribar a fer fitnes amb els gossos a l’estil doga (el ioga caní). Sí, ara les mascotes també podran apuntar-se al gimnàs per no anar-hi.
Gabriella La Roche. A més de muntar estudis de barre treballa com a analista de dades, mainadera, dog sitter. "Multitasking", riu ella. És veneçolana d’avis emigrants (gallecs i francesos). 29 anys. Va començar a fer ballet als tres. Ho va haver de deixar als 14. "Vaig començar a pujar de pes –ho recorda amb ulls entelats–. El ballet té una gran pressió estètica". A París va descobrir el barre. "Era com tornar a ballar però sense aquesta cosa de: ‘No ets perfecta’". S’hi va enganxar. A Barcelona ha acabat unint les seves dues addiccions: barre + gossos. La seva mascota és la bestiota frisé blanca que revoluciona tota la classe: Stitch, es diu.
"No és la típica classe tranquil·la", adverteix la Gabriella. No, no. Hi ha lladrucs, lametades, so de peülles sobre el parquet. Allargar la mà per acariciar algun pelut passa a ser un dels estiraments bàsics. Sobretot quan passa el Nash, un golden de tot just tres mesos. Els gossos es van deixant caure per les estoretes, et pugen a l’esquena quan et poses en planxa, et miren amb cara de compassió. La Jooske, la professora, intenta posar ordre entre rialletes. No te’n fiïs: el seu somriure és directament proporcional als cruiximents que deixa. Acabes xiulant de reüll a la mascota més pròxima per intentar estalviar-te abdominals.
"Concepte wellness 360 graus", en diu la Gabriella. "El benestar no és sols físic sinó psicològic –diu–. Reduïm l’ansietat per separació que afecta els gossets al deixar-los a casa i també les excuses per no entrenar-se per por de deixar-los sols a casa". I cal afegir-hi "l’efecte de coregulació", suma la propietària de l’estudi. "Quan un gos està en repòs en una sala d’entrenament, el seu ritme pausat ajuda els alumnes a entrar en un moment de relaxació molt més profund".
Cites ràpides per a mascotes
"Estem buscant llocs com aquest", esbufega Victoria Escalante. És una de les fundadores de City Dogs, una comunitat de gossos –"i els seus humans"– que organitza passejades i esdeveniments des de fa dos anys. La sessió fit acaba a lametades entre caputxinos canins. Són de Koke, botiga canina i dog care club. Ells han arribat a organitzar fins i tot dog matching, cites ràpides perquè les mascotes trobin la seva parella perfecta. "O simplement, un nou millor amic del parc", els treuen pressió.
No és l’única sala on pots suar a Barcelona amb la benedicció del teu gos. A l’estudi Inside 45 (Comte Urgell, 45) deixen que t’acompanyi fins i tot quan vas a fer peses. "No ve gaire gent amb les seves mascotes, però sí que els acceptem sense problema", promet Héctor Catalán, un dels socis. La seva gossa, la Kora, va més al gimnàs que la majoria dels humans.
"I per al descans del teu gos després d’un dia d’entrenament fitnes" –riu Edgar Gil–, hi ha els seus "llits desenfundables". Ell és un dels socis, al costat de Haritz Aramendi, de Caninetto (Viladomat 57). Sastreria d’animals de companyia. Fa més d’una dècada que hi venen "roba i accessoris per a gossos urbans". També atenen gats, fures, conills, porcs vietnamites, lloros. Fins i tot han fet arnesos per a un gos robot.
