El poble "més bonic"per viatjar aquest mes d’abril, segons National Geographic
Els seus carrers estrets, les cases de pedra amb les típiques persianes mallorquines i els testos plens de flors converteixen aquesta localitat en una destinació ideal a la primavera
Duna Márquez / Abril Benítez
Els carrers empedrats, les cases de pedra i l’entorn natural privilegiat que l’envolta converteixen Fornalutx en el poble més bonic per viatjar l’abril del 2026. Cada mes, National Geographic selecciona un poble d’Espanya com el més bonic per viatjar-hi, i en aquesta ocasió es tracta d’una localitat situada en plena Serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca.
Fornalutx va assolir el seu màxim poblacional a finals del segle XIX, amb 1.178 habitants el 1877, però a partir d'aleshores va experimentar un descens progressiu possiblement a causa de l'emigració, especialment cap a Palma i altres zones de Mallorca. Envoltat de muntanyes i vegetació, ara es posiciona com un atractiu destí turístic.
L'imprescindible de Fornalutx
La localitat està plena de carrers estrets, escales, cases de pedra amb les típiques persianes mallorquines, testos plens de flors i horts de tarongers i llimoners. Sens dubte, és un dels pocs indrets de l’illa que conserva la seva autenticitat.
Tot el conjunt urbà està acuradament conservat i els seus carrers, plens d’escales, conviden a passejar sense rumb i amb tranquil·litat pel poble. Un altre punt d’interès destacat és l’església de la Nativitat de la Mare de Déu, situada al centre.
Entre els elements d’interès també destaca la tafona antiga de Can Xoroi, on també hi ha una exposició permanent de teules antigues pintades. Les teules es pintaven a peu d’obra, amb dibuixos geomètrics, motius vegetals, figures zoomòrfiques i escenes religioses o de la vida quotidiana. El costum d’ornamentar els voladissos de les teulades s’estengué durant el segle XVI a Mallorca i, a l’actualitat, és a Sóller i a Fornalutx on es conserven més edificis amb teules pintades.
T'agrada el senderisme?
A més del seu patrimoni, Fornalutx gaudeix de vistes privilegiades sobre la vall de Sóller i la Serra de Tramuntana. En diversos punts s’hi poden apreciar boniques panoràmiques, sobretot al capvespre. Així mateix, des del poble es poden fer rutes de senderisme, com les que connecten amb la localitat veïna o les que s’endinsen a la muntanya, com les que porten cap al Puig Major.
A Fornalutx hi ha moltes rutes de senderisme, com la del camí de s’Alzina Fumadora, la de Binibassí, la de sa Costera i la des Creuer.
Què més el cal saber de Fornalutx?
El poble ofereix allotjaments de caràcter més familiar per a aquells que desitgen una estada tranquil·la. Diversos cafès i restaurants (algun de menjar tradicional mallorquí) estan a disposició dels visitants.
Accedir al poble de vegades pot resultar complicat. Els carrers són estrets i en alguns moments hi pot haver bastant de trànsit. A les dues entrades del poble hi ha aparcament regulat.
