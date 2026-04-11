Primavera Pop arriba avui a Badalona amb Juan Magán, Antonio Orozco, The Tyets i més artistes
L’Olímpic Arena acull aquest dissabte 11 d’abril una de les grans cites musicals del cap de setmana, amb obertura de portes a les 18.30 h, inici a les 20.00 h i un cartell ple de noms molt coneguts.
Badalona es prepara per viure aquest dissabte 11 d’abril una de les nits musicals més potents de la primavera amb el retorn d’ELS40 Primavera Pop a l’Olímpic Arena, una cita que arriba després de l’èxit de l’edició anterior i que aquest any té, a més, un component especial: la celebració del 60è aniversari d’Els 40. El festival forma part de la doble parada d’aquesta edició, amb Madrid el 10 d’abril i Badalona l’11, i manté l’aposta per reunir alguns dels artistes més populars del moment en una gala pensada per al gran públic.
Un dels grans reclams de la nit serà Juan Magán, gran figura de l’electrollatí i nom especialment simbòlic en aquesta edició per la seva vinculació amb Badalona. Al costat seu, el cartell suma altres artistes molt reconeixibles per al públic jove i familiar, com Omar Montes, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Beret, The Tyets, 31 FAM, Clarent, Chiara Oliver i Oliver, entre d’altres. A més, Antonio Orozco ha estat una de les confirmacions destacades per a la cita badalonina, fet que reforça encara més l’atractiu d’un esdeveniment que busca barrejar grans noms i noves veus del panorama musical actual.
Amb aquest cartell, amb l’efecte del 60è aniversari d’Els 40 i amb l’Olímpic Arena com a gran escenari, Primavera Pop aspira a convertir-se en un dels esdeveniments més comentats del cap de setmana a Catalunya
Per a molts assistents, el gran atractiu del Primavera Pop és precisament aquesta combinació de festa, ràdio, artistes virals i cançons molt conegudes. La gala també tindrà presència destacada de cares habituals d’Els 40, i entre els presentadors hi ha Dani Moreno “El Gallo”, juntament amb Tony Aguilar i Cristina Boscá, en una posada en escena que vol convertir el concert en una gran celebració musical.
L’edició de Badalona, a més, té ingredients que poden disparar l’interès local: la participació d’artistes amb vincle directe amb la ciutat o amb Catalunya, l’expectació generada al voltant d’Oliver després del seu pas per Eufòria, i la presència de grups com The Tyets i 31 FAM, que tenen una connexió immediata amb el públic català. Tot plegat fa pensar en una nit amb molt de ritme, cançons conegudes i un fort component emocional per als fans que fa setmanes que segueixen el degoteig de confirmacions.
Com arribar a l'Olímpic Arena
El festival arrencarà a les 20.00 hores, però l’organització recomana arribar amb temps perquè les portes s’obriran a les 18.30 hores. Aquest detall és clau en una jornada que pot mobilitzar milers de persones i que, previsiblement, tornarà a convertir l’Olímpic Arena en un dels punts més concorreguts del cap de setmana a l’àrea de Barcelona. En clau de servei, una de les opcions més còmodes per arribar-hi és el transport públic, especialment el metro fins a Gorg amb les línies L2 i L10 Nord, el tram T5 també fins a Gorg i Rodalies R1 fins a Badalona.
