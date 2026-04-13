Visites gratis
La Sagrada Família sorteja entrades per visitar la basílica per Sant Jordi
La basílica oferirà visites fora de l'horari habitual el 22 d'abril, amb la instal·lació audiovisual "Llum primigènia", i sortejarà entrades a través de la seva pàgina web
Regió7
La Sagrada Família posarà en marxa un sorteig de 90 entrades dobles per visitar la basílica el pròxim 22 d’abril, en una obertura extraordinària organitzada amb motiu de la celebració de Sant Jordi. Les visites es faran fora de l’horari habitual i inclouran la possibilitat de conèixer la instal·lació audiovisual "Llum primigènia", que s’exhibirà a l’interior del temple.
Les persones interessades es podran inscriure al sorteig a través d’un formulari disponible a la pàgina web i a les xarxes socials de la basílica entre les 10.00 hores del 13 d’abril i les 21.00 hores del 15 d’abril. El sorteig se celebrarà el 15 d’abril a partir de les 21.00 hores i els guanyadors rebran les entrades per correu electrònic els dies posteriors.
Les visites del 22 d’abril s’organitzaran en tres franges horàries: 20.15, 20.30 i 20.45 hores.
Obertura especial per Sant Jordi
Més enllà del sorteig per a la vigília de la diada, la Sagrada Família tornarà a obrir les portes el 23 d’abril a totes les persones anomenades Jordi, Jordina i les seves variants en altres idiomes, que podran accedir gratuïtament a la basílica juntament amb un acompanyant.
Per a aquesta jornada, caldrà reservar entrada prèviament a partir del 13 d’abril a través del lloc web del temple. La disponibilitat estarà subjecta als diferents trams horaris i a l’aforament previst per al dia.
Instal·lació audiovisual
Així mateix, entre el 21 i el 27 d’abril, l’interior de la Sagrada Família acollirà la instal·lació audiovisual "Llum primigènia", una proposta que reinterpreta el mite de Sant Jordi mitjançant un llenguatge visual contemporani. L’obra planteja una lectura simbòlica de la lluita entre el bé i el mal, i entre la llum i la foscor.
La instal·lació s’integra en l’espai arquitectònic de la basílica i estableix un diàleg amb l’escultura de Sant Jordi realitzada per Josep Maria Subirachs. Segons l’organització, la proposta busca reforçar la relació entre arquitectura, escultura i creació audiovisual, combinant iconografia cristiana i art digital contemporani en un entorn de contemplació.
