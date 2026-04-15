Meca instagramejable
Reobre una de les botigues més famoses de Barcelona: ara, amb roba penjant de bastides
Després de fer-se viral per la seva estètica al supermercat, SSSTUFFF canvia radicalment i es transforma en un local en construcció: ara hi ha bastides, canonades, maons, fins i tot les cortines dels emprovadors són roba d’obra.
Abel Cobos
Des que va obrir el 2020, s’ha consagrat com a meca per a ‘instagrammers’. És SSSTUFFF (carrer del Duc, 7), una de les botigues de roba més fotogèniques de Barcelona. Es va fer molt famosa per guardar les seves peces com si fos uns ultramarins: en canvi de tenir les dessuadores penjant de penjadors, les exposava dins de congeladors, com si fossin un paquet de gambes. Sí, estava tot decorat com si fos un supermercat. Pantalons entre caixes de detergent i accessoris al calaix de la fruita. Èxit digital garantit.
Ara, arrenca la primavera del 2026 amb una aparença totalment renovada. Després d’un tancament de diversos mesos per reformes, han dit adeu a l’estètica supermercat i han donat la benvinguda a un ‘look’ industrial: ara la botiga sembla que sigui una obra en construcció. Tenen penjadors sobre bastides,tubs a la vista, maons nus, metall industrial en forma de banc, un taulell amb rajoles de clavegueram i fins i tot un emprovador amb cortines de tela d’obra i penjadors amb aixetes.
La seva filosofia és convertir l’experiència d’anar de ‘shopping’ en un esdeveniment immersiu. Aquesta nova estètica ve acompanyada d’una nova col·lecció que, com les anteriors, compta amb roba interactiva. La immersivitat no només es queda al local: també impregna el catàleg tèxtil. Per exemple, compten amb una samarreta amb un ram de flors en què el paper del ram es pot retallar, uns shorts «al revés», amb l’efecte de la part posterior en la part davantera i viceversa, i una samarreta amb cupons de descompte impresos que es poden retallar i utilitzar a SSSTUFFF. La idea és que tu puguis jugar al màxim amb la roba i que la facis teva, «que siguis el mateix dissenyador de la peça», explica la marca.
L’espai, a més, està pensat per ser viu. Res de ser només una botiga: ara també farà de centre cultural. Per a això, ja compten amb una agenda d’activitats que omplirà l’espai d’artistes que vulguin ensenyar el seu treball o muntar plans diversos. Per això, les bastides i tota l’estructura d’obra estan pensades per anar-se movent, i així adaptar-se a les necessitats de les activitats. «És una obra en curs, un ‘work in progress’ on res és definitiu i tot està en constant transformació», conclouen. Alerta caçadors de tendències: acaba d’inaugurar un nou ‘must’ en ple cor de Ciutat Vella.