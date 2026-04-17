Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca
A Saldes, a la comarca del Berguedà, hi hauna plantació amb més de 380 varietats que cada any rep milers de visitants
LAURA SERRAT
A prop del Pedraforca, al municipi de Saldes (Berguedà), es troba un paradís de flors que cada any atrau milers de visitants. Amb més de 380 varietats de tulipes, la plantació de Tulipmania es converteix durant el mes d’abril, temps de floració, en un jardí de colors que sedueix fotògrafs i amants de les flors. "Als visitants els crida molt l’atenció veure tulipes al Berguedà, però és una espècie que s’adapta molt bé al nostre clima", explica la impulsora de la iniciativa, Seila Malo.
La plantació de Tulipmania, que estarà oberta cada dia fins al 4 de maig, es va inaugurar el 2019, quan Malo va traslladar el coneixement que havia adquirit en el sector de les flors durant els 16 anys que va viure a Holanda a un entorn privilegiat del Prepirineu, amb vista al Pedraforca. "A Catalunya hi ha bastant desconeixement sobre les plantes i les flors ornamentals", diu Malo. "Les tulipes són originàries d’Àsia, però en climes com el nostre poden sobreviure", afegeix. Aquestes plantes floreixen a la primavera i s’han de plantar durant la tardor. "Són flors que necessiten el fred per aconseguir un bon creixement i florir", explica. La visita a la plantació es pot fer de manera lliure, per perdre’s i passejar pel jardí de flors, o bé de forma guiada per descobrir les curiositats d’aquestes flors.
Normalment, les que desperten més interès són les varietats més rares, com les tulipes negres, verdes o les tulipes lloro, coneguts pels seus pètals arrissats. La impulsora de la iniciativa explica que també existeix l’opció de participar en tallers florals o de recollir flors i fer un ram personalitzat per emportar-se’l a casa. "Aquesta opció sol agradar molt als visitants", destaca Malo, que assenyala que, amb els anys, la iniciativa s’ha popularitzat i cada temporada rep molts visitants de l’àrea metropolitana i alguns d’estrangers.
Una altra de les activitats populars durant la primavera és la plantació de dàlies, un taller que permet als participants emportar-se un test amb bulbs plantats. Malo explica que la temporada més coneguda és la primavera per la presència de les tulipes, però assegura que la tardor, l’època en què floreix la dàlia, l’altre tipus de flor que també cultiva en aquest camp, "també és espectacular".
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament