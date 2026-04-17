Un Sant Jordi ple de llibres, roses i altres activitats a Barcelona: tota l'agenda
El 23 d’abril es convertirà en zona de vianants tota una illa del centre per donar cabuda a parades i passejants que celebren el Dia del Llibre i dels enamorats
NÚRIA BONET
Llibres i roses tornaran a omplir els carrers de Barcelona per celebrar Sant Jordi, una de les dates més esperades de l’any. Parades on poder comprar novetats editorials, aconseguir firmes d’autors i les portes obertes són alguns dels clàssics d’aquesta cita tradicional, però a més també coincidiran amb les diverses activitats de la Capital Mundial de l’Arquitectura i el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi BCN Film Fest (barcelona.cat/santjordi).
Com ja és sabut, el dia de Sant Jordi és el 23 d’abril, però un dia abans, el dimecres 22, l’escriptora escocesa Ali Smith llegirà el Pregó de la Lectura de Sant Jordi 2026. Serà al Saló de Cent de l’Ajuntament a les 18 h. Smith conversarà, a més a més, amb la seva traductora al català, Dolors Udina, sobre la seva obra i sobre el paper que la lectura i les biblioteques han tingut en la seva vida.
Parades a l’infinit
Aquest Sant Jordi es repeteix la gran illa per a vianants amb parades de roses i llibres entre la Diagonal, la Gran Via i els carrers de Balmes i de Pau Claris, amb l’extensió a través del Portal de l’Àngel fins a l’avinguda de la Catedral. A causa de les obres de reforma, no hi haurà parades a la Rambla aquest any. També es convertirà en zona de vianants un tram de Gran de Gràcia des de Nicolás Salmerón fins al carrer d’Astúries per facilitar les anades i vingudes dels passejants.
Durant aquests dies, els districtes i barris de la ciutat organitzen diverses activitats com ara espectacles, concursos literaris o jornades de portes obertes en diferents espais. Fins al 21 d’abril i amb inscripció prèvia, les biblioteques ofereixen els Diàlegs de Sant Jordi amb autors que parlen de la seva obra. I aquest any es crearà un gran mural col·lectiu al costat de l’artista urbà TVBoy. A l’encreuament de la ronda de Sant Pere amb el passeig de Gràcia el reconegut grafiter interpretarà el 23 d’abril mateix el cartell de Sant Jordi. Tothom està convidat a participar en l’obra efímera afegint una postal pròpia per deixar la seva empremta en un mural que vol ser col·lectiu.
La Capital Mundial de l’Arquitectura escalfarà motors abans de Sant Jordi amb un diumenge familiar i festiu a la Casa de l’Arquitectura de Barcelona. El 19 d’abril d’11 a 16 h, l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili s’omplirà de roses, llibres i històries que es convertiran en contes per a nens i adults. A més, el dia 23, el Recinte Modernista de Sant Pau celebrarà una jornada de portes obertes amb activitats.
I fins al 24 d’abril, se celebra la 10a edició del Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi BCN Film Fest.
Torna la Festa de la Ciència
Amb més de 180 activitats de divulgació científica i tecnològica repartides en 30 espais, torna aquest cap de setmana la Festa de la Ciència, que aquest any arriba a la 19a edició. Són tallers, xerrades, visites guiades, jocs, experiments i exposicions en una programació dissenyada per més de 120 institucions, entitats i grups d’investigació, que es duran a terme amb la implicació de més de 350 participants.
Entre les novetats d’aquest any, es troben els espais que estan dedicats al cervell, amb motiu de la celebració a Barcelona del FENS Forum, el congrés de neurociència més important d’Europa, i també els dedicats a l’arquitectura, coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura.
Durant la festa es podrà visitar l’Hivernacle i el Centre Martorell d’Exposicions, dos equipaments del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i de l’eix patrimonial i científic de la Ciutadella del Coneixement.
La Festa de la Ciència serà aquest dissabte 18 i diumenge 19. Si bé d’11 a 20 h s’han programat activitats per a totes les edats, pensant especialment en el públic familiar, a la franja de dissabte de 19 a 23 h s’han programat activitats per a adults (a partir dels 16 h) (barcelona.cat/festa-de-la-ciencia).
Offf Barcelona al DHub
Conferències, classes magistrals i tallers, a més d’un mapping a la façana del DHub i un mercat d’objectes de disseny, són algunes de les propostes de l’Offf Barcelona, un festival de la creativitat, l’art i el disseny digital que celebra la 26a edició fins al 18 d’abril (offf.barcelona).
A.V. de la Font del Mont
L’associació de veïns de la Font del Mont, la més antiga de Barcelona, celebra aquest any el seu centenari. L’acte institucional serà aquest dissabte, 18 d’abril, a les 12 h, a la seu del Districte. Fins a l’octubre, hi haurà conferències, cine a l’aire lliure i molts actes més (barcelona.cat/sarria-santgervasi).
Festes a la Sagrada Família
Del 17 al 26 d’abril el barri de la Sagrada Família celebra la festa major. A més d’actes festius i populars, amb motiu del centenari de la mort d’Antoni Gaudí, s’han organitzat visites guiades a la tomba de l’arquitecte i a la cripta del temple, els dies 24 i 25 d’abril (barcelona.cat/eixample).
Trobada de gegants
Sant Andreu de Palomar acollirà diumenge, 19 d’abril, la Trobada de gegants d’escoles de Catalunya. Els jardins de Lanzarote serà un dels principals escenaris de la trobada, mentre que la cercavila recorrerà els carrers del barri (barcelona.cat/santandreu).
