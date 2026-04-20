El millor càmping d'Espanya és a Catalunya
Illa Mateua, a l'Escala, és distingit per la millor ubicació i nou establiments gironins obtenen mencions d’honor.
Redacció
El càmping La Ballena Alegre ha estat distingit com el millor càmping d’Espanya en el marc dels ACSI Awards 2026, uns guardons de referència al sector europeu que es basen exclusivament en les valoracions dels usuaris.
L’anunci s’ha fet durant el segon Congrés de Càmpings de Catalunya, celebrat al Castell de Ciutat de La Seu d'Urgell, on s’han reconegut diversos establiments destacats del territori.
Un premi amb aval europeu
Els ACSI Awards es decideixen íntegrament a partir de les votacions de campistes d’arreu d’Europa. En aquesta edició, prop de 100.000 usuaris han participat en el procés, escollint els millors càmpings en nou categories, així com el guanyador absolut.
Segons Ramon van Reine, director d’ACSI, l’augment sostingut de participació “demostra la rellevància d’aquests premis i converteix el reconeixement en un gran honor per als establiments”.
Girona reforça el seu lideratge
El protagonisme gironí als guardons ha anat més enllà del premi principal. El càmping Illa Mateua, situat a L'Escala, ha estat reconegut amb el premi a la millor ubicació, destacant per l’entorn privilegiat a la Costa Brava.
Els guanyadors europeus dels ACSI Awards 2026 es donaran a conèixer el pròxim 1 de maig, en una nova cita clau per al sector.
