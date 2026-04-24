Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans
Activitats i plans d’oci per a la setmana del 20 al 26 d’abril
Abel Cobos
Et seleccionem les millors activitats que pots fer aquesta setmana.
Feria de Abril de Catalunya
Cultura andalusa a Barcelona
Arrenca la 53a Feria de Abril de Catalunya, que aquest any coincidirà de ple amb el pont de maig. Aquesta edició tornarà a ser d’entrada lliure i gratuïta després del polèmic cobrament d’accés de l’any passat. L’esdeveniment de la Federació d’Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) tornarà a omplir el Fòrum de casetes, música i gastronomia andalusa durant deu dies.
On: parc del Fòrum.
Quan: fins al 3 de maig.
What the foc de primavera
El Festival de la Barbacoa
Edició especial de What the foc, el Festival de la Barbacoa, per celebrar les Festes de Primavera de l’Hospitalet. En total, tres dies de brases amb producte quilòmetre zero del Llobregat. I a més de barbacoes i menjar, música, festa i barres per allargar les gresca fins ben entrada la nit.
On: parc de la Gran Via de l’Hospitalet (Salvador Espriu, 59).
Quan: del 24 al 26 d’abril.
Mercats ambulants d’aquest cap de setmana
Per als fans del vintage
¿Buscant passar-te el cap de setmana entre paradetes? Aquests són els millors mercats ambulants de divendres a diumenge. Els reis dels mercats ambulants, Two Market, tornen amb Els 22 del Market: un mercat ambulant que acull més de 40 botigues vintage amb peces a menys de 30€. Diumenge, 26 d’abril, a Soulivre (Llull, 68).
Mercat ‘outdoor’del Flea, per aprofitar el solet. És el Bargain garden: tot a 10 euros o menys. Més de 50 parades de segona mà que s’instal·laran diumenge al pati de la parròquia Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29).
¿Buscant més llaminadures? Doncs el mercat de Residu Zero és per a tu. Segona mà, tot a 1 o 2 euros màxim. Dissabte, 25 d’abril, a Euromarket (Perú, 122).
També hi haurà gangues al Blackandwhite Vintage. El 26 d’abril mercat de tot a 2 euros. Al llarg del cap de setmana revelaran al seu Instagram la ubicació d’aquest mercat ambulant secret.
¿Se’t va quedar curt el Sant Jordi? No ets l’únic. Les festes van més enllà del 23, i de divendres a dissabte podràs passar per la VII Fira Medieval de Sant Jordi. Artesania, gastronomia, tallers, espectacles, música medieval, dansa i un llarg etcètera.
Treu la teva bandera arc de Sant Martí, perquè dissabte torna el Barcelona Queer Market. Mercat ambulant, desfilades, DJ, travestis i activitats familiars a Diputació, entre Balmes i Aribau.
Pla gastro: torna l’All Those Food Market al Moll de la Fusta (25 i 26 d’abril), el mercat dedicat al menjar que tindrà propostes de xefs en format ‘street-food’ mentre hi ha DJ en directe.
Fora de Barcelona, mercat ambulant marítim. El 25 d’abril se celebra el Market Foraestocs de Sitges, a la platja de Sant Sebastià. Els comerços locals sortiran al carrer a buidar el seu estoc en primera línia de platja.
Open Barri La Marina
Redescobreix Barcelona
Continua el cicle Open Barri, la iniciativa del festival 48h Open House BCN que vol redescobrir alguns dels barris menys coneguts de la ciutat a col·lació de la capitalitat de l’arquitectura del 2026. Ara és el torn de La Marina, al litoral sud de la ciutat. Hi haurà tallers, activitats, música i, per descomptat, portes obertes als racons més icònics del barri, com el cementiri de Montjuïc.
Quan: fins al 26 d’abril.
Ruta Larios i Torreznos
Tapeja a la Paquita Salas
Durant el mes d’abril, Larios ha organitzat en diverses ciutats espanyoles la ruta Larios i Torreznos. Sí, les tapes preferides de Paquita Salas. Una proposta pop que estarà disponible a Madrid, València, Alacant, Màlaga i, per descomptat, Barcelona.
On: Bareto Olimpic (Joaquín Costa, 25), Priscilla Café (Consell de Cent, 273), Pink Corner (Balmes, 52), Fever (Muntaner, 69), Elvira (Consell de Cent, 275), LaCarrà (Muntaner, 34), Cinemateca (Pau Claris, 120), Bar Veni (Tallers, 75), Cafè Berlín (Muntaner, 240).
Quan: fins al 26 d’abril.
Setmana Medieval de Sant Jordi
Recreacions històriques a Montblanc
Torna la Setmana Medieval de Sant Jordi a Montblanc. El municipi s’omplirà durant deu dies de recreacions històriques i de fantasia sobre la llegenda del cavaller, la princesa, el drac i les roses. Un Sant Jordi immersiu que aquest any es marca 39 edicions.
On: Montblanc.
Quan: fins al 26 d’abril.
Perfectes desconeguts
La pel·li amb més ‘remakes’, a Barcelona
Arriba a Barcelona ‘Perfectes desconeguts’, la primera adaptació teatral en català de la pel·lícula italiana del mateix nom, que ha aconseguit el títol de ser la pel·lícula més versionada del cine contemporani. L’obra succeeix en un sopar de quatre parelles en què, en un acte de transparència o masoquisme, decideixen posar els mòbils al centre i compartir públicament totes les notificacions i trucades que arribin durant la nit: per descomptat, surten veritats i escàndols a la llum que fan que es replantegin si en el fons coneixem bé els nostres amics. L’elenc, de luxe, té noms com Marta Bayarri, Biel Duran, Eduard Farelo i Júlia Molins, entre d’altres.
On: Teatre Poliorama (rambla dels Estudis, 115).
Quan: fins al 26 d’abril.
Exposició sobre mitologia catalana
Una mostra itinerant
El Serpent o el Joan de l’Os. ¿Et sonen? Són alguns dels noms protagonistes del ric folklore català, que malgrat comptar amb pàgines i pàgines de referències, sempre ha sigut una cosa oblidada en favor de les tradicions cèltiques o nòrdiques. ¿Vols redescobrir els personatges que componen el bestiari mitològic nacional? Passa’t per les biblioteques de Barcelona, que estaran acollint de manera itinerant durant un any la mostraExposició sobre mitologia catalana».
On: Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8).
Quan: fins al 29 d’abril.
La Presència
Un thriller-comèdia
50.000 espectadors, una primera temporada a La Villarroel amb el cartell del ‘ sold-out’ i una gira amb una trentena de teatres de catalans. Aquests són alguns dels assoliments que ha aconseguit ‘La Presència’, aquest exitós ‘thriller’ carregat d’ intriga familiar, adrenalina i humor, que ara torna a Barcelona en una reposició.
On: Teatre Borràs (plaça Urquinaona, 9).
Quan: fins al 3 de maig.
Èdip & Antígona
Dos clàssics amb Carlota Subirós
Carlota Subirós –després d’arrasar amb l’adaptació de ‘La plaça del Diamant’ de Rodoreda– torna al TNC per unir en una obra les tres grans tragèdies de Sòfocles: ‘Èdip rei’, ‘Èdip a Colonos’ i ‘Antígona’. Èdip & Antígonaés una història que, enmig de la violència, compta amb la veu d’Antígona a favor de la pietat i la dignitat.
On: Teatre Nacional de Catalunya (plaça Arts, 1).
Quan: fins al 31 de maig.
Termoshow
Ciència que crema
Una activitat familiar per a petits científics. ¿Com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics? ¿Què passa en incendis, volcans o reaccions nuclears? Els tallers Termoshow t’ho expliquen perquè tant grans com petits ho entenguin. En total, hi ha 23 sessions programades en tot el cicle.
On: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Quan: fins al 21 de juny.
Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura
Matisse, a fons
Matisse és un d’aquests noms de l’art que tots coneixen. El seu ús de colors, la seva tècnica i estil pictòric, les seves figures, els seus temes i les emocions que transmet han traspassat barreres generacionals. Barcelona acull l’exposicióChez Matisse. El llegat d’una novapintura organitzada conjuntament amb el Centre Pompidou, que recull desenes de les seves obres, des del seu primer autoretrat fins a la llibertat artística dels seus últims quadres i gouaches.
On: CaixaForum (avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Quan: fins al 16 d’agost.
Extraterrestres. ¿Hi ha vida fora de la Terra?
Una exposició d’un altre planeta
Se’t posarà el dit a l’estil E.T. assenyalant les estrelles. És ‘Extraterrestres. ¿Hi ha vida fora de la Terra?‘, l’exposició del CosmoCaixa que s’endinsa en la recerca de vida en el cosmos des de diverses vessants, tant la científica com la més pop i cultural. Un recorregut interactiu que aportarà algunes respostes a l’eterna pregunta.
On: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Quan: fins al 30 d’agost.
Com una dansa d’estornells
30 anys de MACBA
‘Como una dansa d’estornells’ és el nom que rep la nova presentació de la col·lecció del MACBA per celebrar el 30è aniversari del museu. Una revisió de les obres del fons sense passar per la cronologia, abordant-les des de diàlegs nous i trencadors sobre la nostra manera de ser i la de relacionar-nos amb el món.
On: MACBA (plaça dels Àngels, 1).
Quan: fins al 28 de setembre.
Gaudí, l’Atelier du divin
Realitat virtual a la catedral
‘Gaudí, l’Atelier du divin’ és la nova experiència immersiva a aterrar Barcelona. Ho fa en el marc de l’Any Gaudí, i planteja un recorregut a través de lliçons i aprenentatges sobre el seu univers (taronjats a través de ‘la veu del mestre), que acaba amb el somni de culminar «l’epopeia de tot un poble», la Sagrada Família.
On: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).
Luminiscence
Un mapatge monumental
Luminiscence, l’espectacle immersiu que ha fet ruta internacional amb més d’un milió d’espectadors a tot el globus, torna a Barcelona. Música, tecnologia, llums, colors i mapatge s’ajunten per explicar la història de la basílica de Santa Maria del Pi en una experiència multisensorial.
On: Basílica de Santa Maria del Pi (plaça del Pi, 7).
