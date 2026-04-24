El ‘banc sagrat’ de Barcelona on peregrinen els turistes turcs
Fa gairebé 10 anys que desencadena passions als jardinets de Gràcia. Els fans d’Arda Turan s’hi continuen fent ‘selfies’ sense saber que l’idolatrat seient ja no és l’original
Ana Sánchez
No han passat ni 10 minuts i ja hi ha més d’un turista voleiant a la vora amb cara de selfie. No és la Sagrada Família ni tampoc la Casa Batlló. És un dels bancs de fusta dels jardinets de Gràcia. Per als turcs és un banc sagrat. Apareix fins i tot al Google Maps. Tarihi Arda Turan bank: així és com l’identifiquen a les xarxes en format hashtag viral. El banc històric d’Arda Turan. El futbolista turc, ara entrenador del Xakhtar Donetsk, es va fer en aquest banc una foto quan jugava al Barça. Es va convertir en mem viral. De la nit al dia va passar a ser el Can Yaman dels bancs: fa gairebé 10 anys que desencadena passions turques a Barcelona. S’hi han arribat a formar cues per fer-s’hi fotos asseguts exactament en la mateixa postura. I vet aquí que els turistes no paren d’anar-hi en romeria sense saber que l’idolatrat banc –en un gir de guió propi de culebró turc– ja no és l’original. La història –és d’esperar– preveu allargar-se més que una pausa dramàtica de telenovel·la.
"Adeu al banc d’Arda Turan", deien els mitjans fa un any. S’acostaven les obres dels jardinets. L’Ajuntament va acabar substituint-lo per un de nou després de la remodelació. És el mateix model de fusta, el popular disseny urbà de Miguel Milá de Urbidermis. Els fans ja han aconseguit que sembli l’autèntic. El típic desgast amorós.
Ja torna a estar ple de firmes turques. Els turistes escriuen fins i tot al banc del costat. Els dos bancs són davant el restaurant japonès Parco (passeig de Gràcia,119). Arda Turan n’era client fix. "Venia cada setmana quan jugava al Barça", confirma Max Forman, propietari del local. "Una nit, sortint d’aquí, es va fer la foto al banc i es va fer famosa", explica. La va penjar a les xarxes i ¡boom!, "una bogeria", afirma el Max.
Els fans imiten fins i tot la postura del futbolista a la foto viral: la cama dreta per sobre de l’esquerra i les mans entrellaçades als genolls. L’anècdota del banc també va sortir en un documental d’Amazon Prime el 2024. I encara es va viralitzar més la peregrinació al banc sant.
"Soc un fan d’Arda Turan", justificava fa uns dies Firuddin Jafarov, de 19 anys. És de l’Azerbaidjan i estava de vacances a Barcelona amb una colla d’amics. Va anar a veure el banc abans que la Sagrada Família. ¿Que com és que li agrada tant el futbolista? "Per la personalitat que té, per les habilitats futbolístiques –respon– i pel fet que no va canviar de manera de ser després de fer-se famós. Sembla molt amable en totes les entrevistes que surt". No sabia que no és el banc on es va asseure Arda Turan. "Ah, ¿no?". Arronsa les espatlles.
I ara la pregunta és: ¿on és l’autèntic banc d’Arda Turan? Segons confirma el districte de Gràcia, es va donar al consolat de Turquia. Així que encara queda un segon capítol d’aventures diplomàtiques. El consolat encara no ha respost al mail en què se sol·licita que reveli el misteri. Ni anant-hi en persona va avançar un titular.
