Caricatures en pastissos antiququi en un local de Sants
Pastisseria de barri, cafeteria tranquil·la, postres amb sucres naturals i, sobretot, vitrines plenes d’humor. És la recepta estrella de CUB: pastissos per fer riure
Abel Cobos
No es veien unes cares així d’esborronadores des de Bélmez. És el nou reclam viral d’aquesta petita pastisseria de Sants: caricatures a l’estil Ecce Homo en format pastís. Són pastissos "anticuqui", com els defineix la Míriam, propietària de CUB (Espanya Industrial, 13). "Desastre cake", també les ha batejat a les xarxes (té un Instagram dedicat a aquestes, @ desastre_cakes). "Els pastissos d’aniversari sempre han sigut molt cursis, però jo el que volia era una cosa divertida", explica. El que més sorprèn la gent? "Que estan molt bons." Potser no entren pels ulls, però sí per la boca.
Els seus primers pastissos daten del 2024, quan els va enfornar per a la seva festa d’aniversari. Van provocar moltíssimes rialles i van desencadenar una onada de comandes entre els seus amics. Va veure que tenia potencial i el 2025, fa vuit mesos, va obrir CUB. No obstant, en els inicis de la pastisseria es va centrar en pastissos amb formes més estètiques i menys paròdiques. No va ser fins a Halloween quan va pujar els primers desastre cake a les xarxes de CUB. El resultat: un èxit. Els van arribar desenes d’encàrrecs de caricatures dolces, fins i tot de celebritats com l’actriu Laia Costa. "Sí, se’m va enredar l’assumpte", confessa la Míriam amb to d’estrès posttraumàtic en la veu. "Vaig començar a fer els pastissos com a teràpia", recorda. Feia 22 anys que treballava en publicitat i ho va deixar després d’un burn-out extrem. "Quan se’m van fer virals vaig pensar: ‘ai, no’", diu entre seriosa i fent broma. Explica una anècdota de fa unes setmanes: la seva gossa –perfecta amfitriona que dona la benvinguda a tots els clients movent la cua– va sortir en un vídeo d’un influencer. Van venir tantes persones a veure-la que la va exiliar uns dies a casa dels seus pares per allunyar-la dels focus.
Vol que CUB sigui una pastisseria de ritmes tranquils i amb esperit de barri. Una cafeteria antigentrificació. Res de convertir-se en lloc de pelegrinatge tiktoker, sinó un lloc on les famílies i veïns de Sants vinguin a passar la tarda entre dolços (per certs, tots naturals: gairebé gens de sucres, "dels pocs pastissos de fruita que tenen gust de fruita", promet). Ella n’és l’única sòcia i fundadora, tot ho fa ella, així que són poques mans rere la barra. Però no en fan falta més: assumeix els clients que pot, assegura.
Encara que els retrats dolços han sigut la seva creació més viral, espera que "s’estigui passant l’acudit" per poder elaborar altres creacions més lliures. Al seu catàleg compta amb tota mena de postres: des d’alguns amb molt sentit de l’humor –com el pastís amb un monstre d’ulls i dents anomenat The Substance– fins a d’altres de més artístics –com ara un pastís rococó inspirat pel surrealisme–. Això sí, si tens un aniversari a la vista, encara estàs a temps de demanar una caricatura pastissera: continuen oberts els encàrrecs. El preu "depèn molt del sabor", avisa, però ronda els 8 o 10 euros per ració.
