Com es viu la diada de la Moreneta a Montserrat?

La festa de la patrona de Catalunya és una bona ocasió per visitar el museu i descobrir la nova experiència audiovisual de la basílica

El ball de sardanes a les places de l’abadia, després de la missa de la Solemnitat, és una de les tradicions que se celebren cada any durant la festivitat de Montserrat. / Oscar Bayona

Laura Serrat

Montserrat

Montserrat es prepara per tornar a viure un dels dies més emblemàtics del seu calendari. La celebració de la diada de la Moreneta, que cau el 27 d’abril, tornarà a reunir pelegrins i visitants en una jornada plena de tradició religiosa i amb una àmplia oferta cultural.

La celebració començarà durant la vigília de la diada, amb la missa de la Vetlla, diumenge a la tarda, que acabarà amb un ball de sardanes a les places de l’abadia. El dia de la patrona de Catalunya se celebrarà la missa de la Solemnitat, amb la presència de la comunitat benedictina i l’Escolania de Montserrat i, una vegada acabada la cerimònia, també es ballaran sardanes a les places, amb la Cobla Triomfal d’Igualada com a convidada.

Però, més enllà de les activitats litúrgiques, hi haurà una gran quantitat de propostes culturals per descobrir la història de Montserrat i el monestir. Precisament, aquell dia hi haurà una jornada de portes obertes al Museu de Montserrat, que acull un dels fons arqueològics i artístics més importants de Catalunya, amb unes 1.300 peces que inclouen una àmplia cronologia, des d’un sarcòfag egipci del segle XXII a. C. fins a una pintura de l’artista contemporani nord-americà Sean Scully.

A més, es pot visitar el nou espai immersiu, que forma part del museu, on els visitants tenen l’oportunitat de descobrir com és el dia a dia de la comunitat benedictina a partir d’una experiència audiovisual immersiva que permet entendre la rellevància històrica del monestir.

L’ús de la tecnologia i els nous formats per acostar la història i el simbolisme de Montserrat a les noves generacions ha sigut una de les apostes dels últims temps. En aquest sentit, una altra de les propostes interessants que es pot veure el cap de setmana previ a la festivitat és el vídeo mapping Lux Splendens, estrenat durant la celebració del Mil·lenari. Es tracta d’una experiència visual de la basílica de Santa Maria que combina art, música i tecnologia per oferir una vivència sensorial que reflexiona sobre l’espiritualitat i la creació. Es podrà veure demà a les 20.15 hores i diumenge i dilluns a la tarda, a les 15.15 hores, amb reserva prèvia.

Sant Salvador de Guardiola celebra Sant Marc amb tradició, homenatge i cultura popular

La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall

Rosa Prat (Firhàbitat): «La fira és un aparador d’un sector que està creixent»

Sánchez enalteix «els bons aliats que som de l’OTAN» davant l’interès dels EUA d’expulsar Espanya

Berga programa les inscripcions per accedir a l'espai de la Patum accessible

Reomplir, reutilitzar i tornar a començar: el vidre retornable es consolida en l’hostaleria espanyola

Un cotxe topa contra un pal de la llum i queda bolcat, a Piera

Un Sant Jordi que tanca el cercle a l'Hospital de Cerdanya: roses que surten dels llibres

