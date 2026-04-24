Com es viu la diada de la Moreneta a Montserrat?
La festa de la patrona de Catalunya és una bona ocasió per visitar el museu i descobrir la nova experiència audiovisual de la basílica
Montserrat es prepara per tornar a viure un dels dies més emblemàtics del seu calendari. La celebració de la diada de la Moreneta, que cau el 27 d’abril, tornarà a reunir pelegrins i visitants en una jornada plena de tradició religiosa i amb una àmplia oferta cultural.
La celebració començarà durant la vigília de la diada, amb la missa de la Vetlla, diumenge a la tarda, que acabarà amb un ball de sardanes a les places de l’abadia. El dia de la patrona de Catalunya se celebrarà la missa de la Solemnitat, amb la presència de la comunitat benedictina i l’Escolania de Montserrat i, una vegada acabada la cerimònia, també es ballaran sardanes a les places, amb la Cobla Triomfal d’Igualada com a convidada.
Però, més enllà de les activitats litúrgiques, hi haurà una gran quantitat de propostes culturals per descobrir la història de Montserrat i el monestir. Precisament, aquell dia hi haurà una jornada de portes obertes al Museu de Montserrat, que acull un dels fons arqueològics i artístics més importants de Catalunya, amb unes 1.300 peces que inclouen una àmplia cronologia, des d’un sarcòfag egipci del segle XXII a. C. fins a una pintura de l’artista contemporani nord-americà Sean Scully.
A més, es pot visitar el nou espai immersiu, que forma part del museu, on els visitants tenen l’oportunitat de descobrir com és el dia a dia de la comunitat benedictina a partir d’una experiència audiovisual immersiva que permet entendre la rellevància històrica del monestir.
L’ús de la tecnologia i els nous formats per acostar la història i el simbolisme de Montserrat a les noves generacions ha sigut una de les apostes dels últims temps. En aquest sentit, una altra de les propostes interessants que es pot veure el cap de setmana previ a la festivitat és el vídeo mapping Lux Splendens, estrenat durant la celebració del Mil·lenari. Es tracta d’una experiència visual de la basílica de Santa Maria que combina art, música i tecnologia per oferir una vivència sensorial que reflexiona sobre l’espiritualitat i la creació. Es podrà veure demà a les 20.15 hores i diumenge i dilluns a la tarda, a les 15.15 hores, amb reserva prèvia.
