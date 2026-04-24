Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Portes obertes a la Marina

Open Barri organitza visites a aquesta zona de Montjuïc, del cementiri a la Torre Ponent

Dues de les torres que formen la Porta Firal. / 48H Open House Barcelona

Abel Cobos

Barcelona

Dels pocs barris de Barcelona on encara hi ha més menús del dia que no pas guiris. Inaudit. Un miratge preolímpic a la massificada capital catalana. Així és la Marina, la zona que inclou principalment els barris de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell. No els saps situar al mapa? Estan situats al sud de Montjuïc, entre la Fira Barcelona Gran Via, el port i la Zona Franca. Sí, completament fora del recorregut turístic. Però això no vol dir que no tingui joies per visitar.

S’encarregaran d’ensenyar-les al públic els responsables del festival 48h Open House Barcelona (48hopenhousebarcelona.org), que, per a la Capital Mundial de l’Arquitectura, títol que el 2026 ostenta Barcelona, han inaugurat Open Barri, breus cicles focalitzats en barris de la ciutat. En l’edició de primavera –del 13 al 26 d’abril– fan rutes i activitats en aquesta zona (algunes amb cita prèvia) per conèixer en detall tot el que ofereix.

¿Què hauries de tenir al radar? Per començar, la cara litoral de Montjuïc. Obriran les portes del cementiri (per visitar els monuments més espectaculars del recinte), la col·lecció de carrosses fúnebres del cementiri i el fossar de la Pedrera (un espai de memòria vinculat a la repressió franquista). També a la costa, tot i que a la Zona Franca, obriran les portes del far del Llobregat, una construcció històrica de 1852 que actualment és un dels fars en funcionament més antics.

Un altre must que no t’has de perdre són els conjunts d’habitatges. Hi ha el conjunt d’edificis per als treballadors de la Seat (Foneria, 24), el de les Estrelles Altes (Mare de Déu del Port, 397) o els barris Plus Ultra, el Polvorí, Can Clos i la Colònia Bausili, que barregen grans edificis amb cases unifamiliars centenàries i que són un reflex de l’evolució d’aquesta àrea que ha sigut tan important per a la indústria de la capital catalana.

Última recomanació, la Torre Ponent, del conjunt d’oficines Porta Firal (passeig de la Zona Franca, 107). Aquest complex de quatre edificis creats els 2000, en ple boom econòmic del barri, destaca per una base estreta (en forma de piràmide invertida), una interessantíssima proposta arquitectònica per crear espais públics singulars als peus de les torres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents