Ganes de sortir a desconnectar amb la família pel pont de maig?
Aquestes són les millors opcions de la Catalunya Central
Cada vegada que arriba un pont, tots volem aprofitar per sortir i trencar la rutina. En aquest cas, com tenim diversos dies i tres propostes, podem fer-los tots i, a més, sense fer una gran despesa extraordinària. A vegades, per passar-ho bé, no cal marxar molt lluny. En les nostres zones podem trobar racons, espais i fires que ens ajudin a trencar amb tot i que facin que ens relaxem i ens ho passem bé alhora. Així doncs, aquí van tres propostes que de segur acabareu fent.
Tres propostes pel pont de maig a la Catalunya Central
La Fira de Maig de Berga
Durant el divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 de maig podreu gaudir d'un espai del Berguedà ple d'encant: activitats per a nens, ideal per anar amb la família, més de seixanta parades d'artesania i agroalimentació, i molt i molt d'ambient. La fira estarà ubicada al passeig de la Indústria.
Podreu mirar, comprar i gaudir d'activitats gratuïtes. Hi haurà tallers, jocs tradicionals, espectacles i concerts. A més, podreu gaudir de productes locals i de la gastronomia, gràcies a les furgoteques. Per acabar amb la visita podreu fer un tomb pel centre de Berga. Per a conèixer tota la informació del programa de la Fira de Maig de Berga, només has de clicar aquí.
La Via Verda del Llobregat
Aquesta via es troba entre Cal Rosal i el Pont de Pedret. És una ruta fàcil i molt planera, ideal per fer amb bicicleta o a peu. Així doncs, anar-hi en família pot ser un gran pla per passar el dia. Aquest camí ressegueix el riu i té un recorregut lineal de 5 quilòmetres per trajecte. Podràs connectar amb la naturalesa, mentre veus el pont gòtic de Pedret i l'església de Sant Quirze.
A més, et recomano dur escarpins per si us ve de gust posar els peus a l'aigua. Sense comptar les parades, aquest trajecte, anada i tornada, ronda les dues hores i mitja, aproximadament.
El cotxe el podeu aparcar a Olvan, a un aparcament de sorra. Us deixo la ubicació en aquest enllaç. Tot i que, també podeu anar directament al pont de Pedret, però si no arribeu aviat, us podeu trobar sense pàrquing en aquesta zona.
El Parc de l'Agulla de Manresa
Un clàssic del Bages pel seu espectacular encant.
Aquest espai forma part de l'entorn del Parc de la Séquia. Allà trobarem un gran llac artificial d'una superfície de 64.000 m², zones d'esbarjo, espais per anar en bicicleta o caminant i àrees de joc infantil. L'espai compta amb 688 arbres de vint espècies diferents.
Us aconsello dur una manta, preparar un pícnic i gaudir d'una jornada de jocs, lectura, descans o esports com la bicicleta.
