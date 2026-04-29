Del 6 al 9 de maig
Grans gangues de marca: torna el festival d’‘outlets’ més gran d’Europa a vint minuts de Manresa
S’acosten quatre dies de grans xollos de marca. Rec.0 concentrarà a Igualada unes 60 ‘pop-up stores’ amb descomptes de més de 100 grans marques com ara Nike, Adidas i Levi’s
Ana Sánchez
Aquí qualsevol pot anar de shopping nivell ‘Pretty woman’. Es veuran gangues fins on arriba la vista: quilòmetre i mig d’excedents d’estoc. De Nike a Levi’s. Més d’un centenar de grans marques amb descomptes. Grans xollos que posen els pèls de punta als ‘tiktokers’. Tot, a vint minuts de Manresa. «El mercat de roba cara més barat», en diuen. Es fa viral en menys el que es triga a dir «que me’l treuen de les mans». És el festival més gran d’‘outlets’ d’Europa: dimecres vinent, 6 de maig, s’instal·larà a Igualada el Rec.0. Fins al 9 de maig. Un festival de compres que ni amb la targeta ‘black’ de l’emèrit.
És un clàssic: munten dos ‘superoutlets’ a l’any des del 2009. Macrofestival de ‘pop-up stores’ de moda al carismàtic barri del Rec d’Igualada. «Una de les zones amb passat industrial més antigues de Catalunya –posa èmfasi l’organització–, amb adoberies que daten del segle XVIII». En aquesta edició interposaran pel barri unes 60 'pop-up stores’. Més de cent marques d’estoc, tant internacionals (Adidas, Nike, Levi’s) com catalanes (Castañer, Brownie, Sita Murt, Simorra, Textura, Beatriz Furest). I molt, molt esport i muntanya (Buff, Salewa i Häglofs).
Aquesta serà la seva 30a edició. El festival estrenarà nou circuit per «descobrir racons, patis i espais singulars del barri», avancen. També inauguren nou espai decreadors i artesans de Catalunya: 080_La Galeria, l’han batejat. Inclouran peces de disseny, mobles i artesania contemporània. «L’objectiu –destaquen– és mostrar la vitalitat del teixit creatiu català i oferir al visitant una experiència en la qual conviuen moda, ofici, objecte i singularitat».
Continuen ampliant el macroespai infantil (el Petit Rec), amb una quinzena de marques, com Tous, Lotïekids i Boboli, a més d’activitats i tallers per a nens. També creix la ‘pop-up’ La Pell del Rec, mostrari d’artesans que encara treballen la pell in situ al barri.
La moda sostenible es concentra a Rec imperdible, a la primera planta del Museu/Cal Boyer. Aquí es desplegaran una vintena de marques de km 0, amb noves incorporacions com La Mur Line, Anna Povo, Camila CTG i la dissenyadora catalana Roser Marcé. Hi haurà mercat d’intercanvi de roba, taller de sargit creatiu i fins i tot crearan bolsos de mà a partir d’una corda d’escalada (a càrrec de Females’Energia).
Però el Rec.0, sobretot, s’ha convertit en una passarel·la de moda de proximitat. El 80% de les marques que participen –destaquen– «són del territori català». «El festival –justifiquen– es converteix així en una fotografia molt precisa del moment creatiu de la moda catalana».
Una vintena d’activitats gratuïtes
Entre compra i compra, hi haurà uns 40 punts gastro per agafar forces (30 ‘food trucks’ i 7 ‘pop-up’ restaurants) i una vintena d’activitats gratuïtes. Concerts, màgia, sessions de ‘dj’, micro obert de poesia, dansa urbana, xerrades, visites guiades. Actuarà el DJ Miqui Puig, el ballarí de dansa urbana Lil Kinja i fins i tot hi haurà ràdio en directe: el dia 9 s’instal·larà alfestival Els teloners, de ‘Versió RAC1’.
Quan?
- Del 6 al 9 de maig. Les ‘pop-ups’ obren a les 10 h i tanquen a les 21 h. El circuit gastronòmic obre de 9 h a 23 h.
Quines marques pots trobar?
- Aquesta és la llista completa i el mapa del circuit on buscar-les.
Activitats
- Entre les paradetes et trobaràs escenaris, espectacles, tallers, art i més. Aquí tens l’agenda completa.
On es pot menjar?
- Consulta els més de 40 punts de restauració.
Com s’hi arriba
- L’organització recomana utilitzar l’aparcament gratuït de la zona del Campus Universitari i desplaçar-se amb el servei d’autobús llançadora, també gratuït. Aquí podeu consultar el mapa.
