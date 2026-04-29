Programa social
Vacances a Catalunya amb fills i gos per menys de 35 euros al dia: com inscriure’s a "Vacances en família"
La convocatòria per al sorteig públic d’unes vacances familiars continua oberta
Andrea Valenzuela García
L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) i la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) han impulsat, un any més, el programa "Vacances en família", que ofereix estades durant un període de vacances per un preu reduït.
El Departament de Drets Socials i Inclusió va obrir la preinscripció fins al dia 27 d’abril a les 12.00 hores (hora peninsular espanyola) per a la segona convocatòria de la 21a edició del programa social d’aquest any 2026.
Estades en albergs a preus especials
Les famílies que estiguin pensant a organitzar les vacances d’estiu o una escapada després d’aquests mesos de calor podrien trobar la seva solució en el programa "Vacances en família", ja que compta amb una gran varietat d’ubicacions a Catalunya i disponibilitat, i la preinscripció a la convocatòria continua oberta.
La iniciativa de la Generalitat de Catalunya ofereix estades en albergs a preus especials per a famílies amb fills menors de 18 anys amb l’objectiu de potenciar el lleure familiar i afavorir la convivència entre els membres de la família i amb la resta de participants.
És un programa ideal per a qui busca desconnectar del dia a dia amb experiències diferents, enfortir vincles, aprendre i compartir amb altres famílies.
Inscripció a la convocatòria
Com cada any, hi ha dues convocatòries de preinscripció: una per al primer semestre de l’any i una altra per al segon. Totes dues sumen 48.554 places, repartides en 853 torns, de les quals poden gaudir fins a 9.173 famílies. La convocatòria actual ofereix 23.051 places que corresponen a 4.412 famílies beneficiades, segons les dades ofertes per la Generalitat de Catalunya.
La preinscripció es va obrir el passat 13 d’abril a les 12.00 hores i tanca dilluns al migdia. Les famílies, doncs, encara poden inscriure-s’hi a través del portal de preinscripcions, en què han d’indicar les seves preferències de dates i ubicacions. El sorteig públic se celebrarà el 29 d’abril a les 12.00 hores i els resultats es publicaran l’endemà.
Els torns d’aquesta convocatòria ofereixen estades en 28 albergs des del 21 de juny fins al 13 de desembre de 2026, totes les setmanes d’estiu, el pont d’octubre i tots els caps de setmana des de setembre fins a mitjans de desembre.
Tarifes i descomptes
El preu del programa social depèn del torn que s’esculli i varia segons la temporada. En temporada baixa, la tarifa per a persones majors de 14 anys és de 35,50 euros; en temporada mitjana, 41 euros; i, en temporada alta, 44 euros, per persona i nit.
El preu per als infants de 7 a 13 anys té un 25% de descompte en la tarifa; els de 4 a 6 anys, una reducció del 50%; i per als menors de 3 anys, l’estada és gratuïta. Així mateix, els majors de 65 anys mantenen un cost fix de 24 euros per a qualsevol temporada. El preu inclou el 10% d’IVA, la pensió completa, la roba de llit i, per a les estades de més de dues nits, algunes activitats.
Amb aquestes quotes, la iniciativa pretén incloure totes les franges d’edat i convertir l’experiència en intergeneracional.
A més, "Vacances en família" ofereix un 10% de descompte extra a les famílies nombroses i monoparentals. També hi ha una reducció del 15% en els casos de fills amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, en situació de dependència o diversitat funcional.
També per a gossos
Aquests allotjaments estan pensats per desenvolupar estades que afavoreixin la convivència, de manera que disposen d’instal·lacions adequades per al lleure i per compartir espais. D’aquesta manera, els gossos són benvinguts al programa: cada alberg disposa de, com a mínim, una habitació apta per a un màxim de dos animals per família. Aquesta opció suposa un cost addicional de 4,50 euros per gos i nit.
