Techno amb pesos
Entrena a l’Apolo amb DJ en viu: així són les discoteques del fitnes de Barcelona
Aquestes són sessions discotequeres que deixen cruiximents en comptes de ressaca. Juxta és el primer club de fitnes de música electrònica. Munten sessions en malles amb ‘mixes’ exclusius en pistes de ball i fins i tot en format ‘running’
Ana Sánchez
Entres a la discoteca en malles sense que el porter et deixi anar que hi ha festa privada. Sembles més perdut que Ábalos fent la declaració de la renda. Avui toca fer-se lloc a l’Apolo amb pesos i esquats. És una sessió discotequera que deixa cruiximents en comptes de ressaca. «El primer club de fitnes de música electrònica», resumeixen les seves dues ideòlogues. Juxta, l’han anomenat. S’entrenen amb DJ en viu, llums de neó i coreografies de gimnàs a ritme de tràngol i techno. És la tendència que ve: «Discoteques del fitnes».
Juxta Club. Es pronuncia «yaxta». Ve de «juxtaposition» (yuxtaposició en anglès). «Estem fusionant dos mons diferents –expliquen Costanza i Giulia–; el de l’esport i el de la música electrònica». Diferents, potser, però amb les mateixes suors. «Jo he fet fins a 30 quilòmetres al dia en un festival –riu Costanza–. Simplement el fet de ballar és una manera de fer esport».
Costanza Randaccio i Giulia Bocci tenen uns 30 anys, italianes, addictes a l’esport i a la música electrònica. Costanza va competir fins als 15 en natació. La seva parella és el DJ Quest. ¿Per què no –van pensar un dia– tenir en les sessions fitnes música de qualitat seleccionada per un DJ? I es van emportar els pesos a la discoteca. «Un club és màgic –apunten–. Hi ha un so i una qualitat de llums que mai podràs reproduir en un gimnàs».
Avui punxa DJ ValaV davant 80 discotequers en malles. Això vol dir que sues la cansalada amb vaivé techno, house, progressive i psytrance. No saps si posar-te a estirar o a ballar com la ‘rave’ de ‘Sirat’. Acabes botant més que Laporta a Luz de Gas.
A l’escenari, tres ‘coaches’ amb aura de ‘rock stars’ més entregats que Rocky pujant escales. «No és només un entrenament», promet Nicole Tozzo. «És buscar el millor dels dos mons de l’entreteniment», afegeix Lucho Prutschi. ‘Jumping jacks’ al ‘beat’ de la música.
Fa exactament dos anys que es va estrenar Juxta a l’Apolo. Cada dos o tres mesos ofereixen una «experiència de dues hores» per a 80-85 persones (‘workout’ d’una hora i una altra més de festa ‘wellness’ amb DJ, pizzes, còctels i vi, 30 €). Dues vegades al mes munten entreno en una altra meca barcelonina de l’electrònica, Laut (45 minuts, 20 €, 16-18 persones). Aquest any han afegit també sessions de ‘running’ (una al mes). Carreres urbanes de 5 km amb ‘mixes’ exclusius de DJs internacionals. La música es porta posada amb cascos sense fil.
«Molt interessant», esbufega el DJ després de la sessió. És la seva primera vegada punxant entre manuelles. «És un altre tipus d’energia –apunta–, més motivadora». ‘Fitness’ amb sensació de club. «El format és innovador –insisteixen les organitzadores–: primer es crea la música. No és com en qualsevol altre entrenament, on és simplement un fons musical». El DJ idea unmix i l’entrenador construeix la sessió ‘fit’ al ritme de la música. «És més com una coreografia», explica. «Una coreografia de fitnes que està totalment connectada amb la música». House, trance, techno, progresive. Inclouen tota mena de gèneres d’electrònica.
«És diferent», esbufeguen amb la llengua fora les discotequeres fitnes (hi ha majoria femenina). «Curiós». «Divertit». «Una nova manera d’entendre elfitnes», resumeix un dels pocs homes a la pista de ball. «Està estudiat científicament», diu Costanza. I t’envia un parell d’investigacions: escoltar la teva música favorita mentre fas exercici –han demostrat, sí– «contribueix a millorar el rendiment».
«La idea seria fer sessions cada dia», avancen Costanza i Giulia. «De moment, la resposta és molt positiva. Totes acaben amb ‘sold out’». El seu projecte a llarg termini: «Crear la nostra pròpiadiscoteca del fitnes». La mateixa atmosfera de club –so i llums disco– però amb vestidors i dutxes.
Festes ‘healthy’
És el que es porta ara: sortir de festa suant i en sabatilles. Fa tot just un mes que es van reunir 900 ‘runners’ de marxa (literal) a la discoteca Sutton. I encara hi havia 100 persones més en llista d’espera. La festa ‘healthy’ incloïa 5 quilòmetres de trot per la Diagonal i dues hores de ‘recovery’ social amb ballarugues en malles, rius de Redbulls i fins i tot brindis amb xampany 0,0.
«La societat està canviant», garanteix Nicole Douglas Aranda. És la fundadora de Gravity Run, el club darrere d’aquestes festes de masses. «Cada vegada són més els joves que escullen no beure alcohol –afegeix–, fer esport, que prioritzen tenir una vida saludable».
Ja fins i tot es munten a Barcelona Spa Raves: amb DJ set i saxo en viu. Inner Flow va reunir el mes passat 100 persones ballant i banyador entre vapors de sauna, piscines termals i música en directe. Sessions disco en les quals un acaba en un jacuzzi.
És la nova paraula favorita dels ‘influencers’. L’oci s’està apropiant de les saunes. «Nosaltres portarem una violoncel·lista», anuncien Enric Gabarró i Jake Wright, fundadors d’Ilo Studios. És la sauna més gran de Barcelona. El primer centre que combina ‘breathwork’ amb calor i fred extrems. Ho anomenen «social wellness». Ofereix sauna respiració guiada + banys de gel, tot en un. Ara han afegit «social sauna»: 90 minuts de calors amb música electrònica. Cada divendres, de 20.00 a 21.30 h. Ben aviat també els dissabtes.
«Estem acostumats a conèixer gent a través de cerveses –renega l’Enric–. No, jo vull conèixer gent a través de pràctiques saludables». Estan programant més plans culturals en banyador. «Volem portar DJ, quartets de corda. Ja estem parlant amb pintors per fer ‘live painting’».
