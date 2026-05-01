Fires, mercats i escapades de proximitat per redescobrir la Catalunya Central aquest pont
Del Bages al Berguedà i el Moianès, el cap de setmana de l’1 al 3 de maig arriba amb propostes de tradició, mercats, artesania, activitats familiars i ambient de poble
Què es pot fer per la Catalunya Central durant aquest pont? Si t’agraden les fires i vols sorprendre’t sense haver de marxar gaire lluny, hi ha alternatives per sortir de casa, passejar, tastar productes de proximitat i descobrir pobles amb encant. Amb família, amb amics o fins i tot sol, el calendari del primer cap de setmana de maig ofereix tres escapades fàcils: la Fira del Panellet de Castellgalí, l’Anem al Mercat de Castellterçol i la Fira de Maig de Berga.
La Fira del Panellet de Castellgalí: tradició, pa i memòria popular
La Fira del Panellet de Castellgalí, que se celebra el diumenge 3 de maig, és una d’aquelles festes que mantenen viu el batec més tradicional del Bages. El gran protagonista és el panellet beneït, un pa que es reparteix després de la missa i que dona nom a una celebració arrelada al municipi des de fa més de dos segles.
La festa té un punt senzill i molt autèntic: no busca grans artificis, sinó reivindicar el valor de les trobades de poble, la memòria compartida i els productes de tota la vida. El pa, símbol d’aliment i comunitat, es converteix en el fil conductor d’una jornada pensada per passejar sense pressa, retrobar-se amb la tradició i gaudir d’un ambient familiar.
A més del vessant més religiós i popular, la jornada acostuma a incloure mercat de productes de proximitat, activitats infantils, mostres d’oficis i propostes vinculades al món rural. També hi té pes l’esmorzar del Panellet, amb el pa com a element central en diversos establiments del municipi. És una opció ideal per a qui busca una sortida curta, amable i amb identitat pròpia.
Castellterçol: un mercat de dissabte amb gust de poble
El dissabte 2 de maig, Castellterçol ofereix una proposta més tranquil·la, però molt atractiva: Anem al Mercat. És una bona alternativa per passar el matí al Moianès, voltar pel centre, comprar productes de proximitat i deixar-se portar per l’ambient d’un mercat setmanal que conserva el seu caràcter de poble.
El mercat se celebra al voltant de la plaça Prat de la Riba i combina parades de fruita, verdura, roba, calçat, olives, fruita seca i productes diversos. Però el valor de la proposta no és només comprar: és fer poble, seure a fer un cafè, entrar a les botigues del centre i convertir un dissabte qualsevol en una petita escapada.
Per al pont de maig, la proposta guanya interès amb activitats complementàries, tallers i demostracions d’oficis. És una opció especialment recomanable per a famílies que busquen una sortida fàcil, sense aglomeracions excessives i amb espai perquè els nens descobreixin un mercat de veritat, d’aquells on encara es pot parlar amb qui ven i entendre d’on venen les coses.
La Fira de Maig de Berga: tres dies d’activitat al cor del Berguedà
La proposta més completa del pont és la Fira de Maig de Berga, que s’allarga de l’1 al 3 de maig i converteix la capital del Berguedà en un punt de trobada per a tots els públics. És una fira pensada per passar-hi una bona estona, amb artesania, alimentació, música, tallers, activitats familiars, tastos esportius, parc d’atraccions i propostes culturals repartides per diferents espais de la ciutat.
Berga té l’avantatge d’oferir una fira amb més volum, però sense perdre la mida humana. S’hi pot anar a passejar, a mirar parades, a tastar productes, a deixar que la canalla es distregui amb activitats pensades per a ells o a aprofitar per descobrir el centre històric de la ciutat. També és una bona excusa per fer una escapada més llarga i completar el dia amb una ruta pel Berguedà.
El programa reparteix l’activitat al llarg dels tres dies. El divendres funciona com a prefira, amb ambient festiu i propostes culturals; el dissabte concentra una part important del mercat, les activitats esportives, els tallers i la música; i el diumenge manté l’oferta familiar i firal per tancar el cap de setmana amb calma. És la millor opció per a qui busca una sortida amb més moviment i varietat.
