Seccions

Fires, mercats i escapades de proximitat per redescobrir la Catalunya Central aquest pont

Del Bages al Berguedà i el Moianès, el cap de setmana de l’1 al 3 de maig arriba amb propostes de tradició, mercats, artesania, activitats familiars i ambient de poble

Parades d'una edició anterior de la Fira del Panellet / ARXIU

Cristina Clopés

Què es pot fer per la Catalunya Central durant aquest pont? Si t’agraden les fires i vols sorprendre’t sense haver de marxar gaire lluny, hi ha alternatives per sortir de casa, passejar, tastar productes de proximitat i descobrir pobles amb encant. Amb família, amb amics o fins i tot sol, el calendari del primer cap de setmana de maig ofereix tres escapades fàcils: la Fira del Panellet de Castellgalí, l’Anem al Mercat de Castellterçol i la Fira de Maig de Berga.

La Fira del Panellet de Castellgalí: tradició, pa i memòria popular

La Fira del Panellet de Castellgalí, que se celebra el diumenge 3 de maig, és una d’aquelles festes que mantenen viu el batec més tradicional del Bages. El gran protagonista és el panellet beneït, un pa que es reparteix després de la missa i que dona nom a una celebració arrelada al municipi des de fa més de dos segles.

La festa té un punt senzill i molt autèntic: no busca grans artificis, sinó reivindicar el valor de les trobades de poble, la memòria compartida i els productes de tota la vida. El pa, símbol d’aliment i comunitat, es converteix en el fil conductor d’una jornada pensada per passejar sense pressa, retrobar-se amb la tradició i gaudir d’un ambient familiar.

A més del vessant més religiós i popular, la jornada acostuma a incloure mercat de productes de proximitat, activitats infantils, mostres d’oficis i propostes vinculades al món rural. També hi té pes l’esmorzar del Panellet, amb el pa com a element central en diversos establiments del municipi. És una opció ideal per a qui busca una sortida curta, amable i amb identitat pròpia.

Castellterçol: un mercat de dissabte amb gust de poble

El dissabte 2 de maig, Castellterçol ofereix una proposta més tranquil·la, però molt atractiva: Anem al Mercat. És una bona alternativa per passar el matí al Moianès, voltar pel centre, comprar productes de proximitat i deixar-se portar per l’ambient d’un mercat setmanal que conserva el seu caràcter de poble.

El mercat se celebra al voltant de la plaça Prat de la Riba i combina parades de fruita, verdura, roba, calçat, olives, fruita seca i productes diversos. Però el valor de la proposta no és només comprar: és fer poble, seure a fer un cafè, entrar a les botigues del centre i convertir un dissabte qualsevol en una petita escapada.

Per al pont de maig, la proposta guanya interès amb activitats complementàries, tallers i demostracions d’oficis. És una opció especialment recomanable per a famílies que busquen una sortida fàcil, sense aglomeracions excessives i amb espai perquè els nens descobreixin un mercat de veritat, d’aquells on encara es pot parlar amb qui ven i entendre d’on venen les coses.

La Fira de Maig de Berga: tres dies d’activitat al cor del Berguedà

La proposta més completa del pont és la Fira de Maig de Berga, que s’allarga de l’1 al 3 de maig i converteix la capital del Berguedà en un punt de trobada per a tots els públics. És una fira pensada per passar-hi una bona estona, amb artesania, alimentació, música, tallers, activitats familiars, tastos esportius, parc d’atraccions i propostes culturals repartides per diferents espais de la ciutat.

Ambient de la Fira de Maig de Berga

Ambient de la Fira de Maig de Berga / Arxiu/Mireia Arso

Berga té l’avantatge d’oferir una fira amb més volum, però sense perdre la mida humana. S’hi pot anar a passejar, a mirar parades, a tastar productes, a deixar que la canalla es distregui amb activitats pensades per a ells o a aprofitar per descobrir el centre històric de la ciutat. També és una bona excusa per fer una escapada més llarga i completar el dia amb una ruta pel Berguedà.

El programa reparteix l’activitat al llarg dels tres dies. El divendres funciona com a prefira, amb ambient festiu i propostes culturals; el dissabte concentra una part important del mercat, les activitats esportives, els tallers i la música; i el diumenge manté l’oferta familiar i firal per tancar el cap de setmana amb calma. És la millor opció per a qui busca una sortida amb més moviment i varietat.

  1. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  2. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  3. La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
  4. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  5. Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
  6. Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
  7. Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut
  8. La sabateria Casas obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa

