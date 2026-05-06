Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
Una escapada perfecta per descobrir carrers de pedra, patrimoni medieval i natura
No cal anar gaire lluny per trobar llocs que semblen fets per desconnectar de veritat. A vegades, els paisatges més bonics són molt més a prop del que imaginem. Catalunya és plena d’entorns preciosos, pobles petits amb caràcter i racons que conserven aquell aire de calma que costa trobar a les ciutats. Un d’aquests llocs és Mura, una localitat del Bages situada al cor del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a poca distància de Manresa.
El poble és petit, però té una força visual enorme: cases de pedra, carrers estrets, racons empedrats, pendents suaus i un entorn natural que l’embolcalla per totes bandes. Mura no és només un poble bonic per fer-hi fotos. És una escapada completa: patrimoni medieval, rutes a peu, història rural, fonts, masies, esglésies i la sensació que el temps hi passa més a poc a poc.
Un poble medieval al mig del parc natural de Sant Llorenç
Mura es troba dins un dels espais naturals més singulars de la Catalunya central. El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac s’estén entre el Bages i el Vallès Occidental, amb un paisatge de cingleres, monòlits, canals i fondalades. L’Ajuntament de Mura recorda que l’espai protegit té 13.694 hectàrees i que els seus cims més alts són la Mola, de 1.104 metres, i el Montcau, de 1.057.
La gràcia de Mura és que no necessita grans monuments per captivar. El millor pla és caminar sense pressa pel nucli antic, mirar les façanes de pedra, passar sota porxos, descobrir petits desnivells i deixar-se portar pels carrerons. És un poble d’aquells que funcionen millor sense ruta tancada: cada revolt sembla guardar una postal.
Per arribar-hi des de Manresa, l’accés recomanat en vehicle privat és per Navarcles i la carretera BV-1221. El mateix Ajuntament adverteix que alguns GPS poden indicar el pas pel Pont de Vilomara-Rocafort, però que aquest accés no és carretera sinó camí rural i pot dificultar l'encreuament de vehicles. També hi ha connexió en transport públic amb la línia 786 Manresa - Sant Fruitós de Bages - Navarcles - Talamanca - Mura, tot i que convé consultar els horaris abans de sortir.
Què veure a Mura: pedra, natura i racons amb història
Un dels punts imprescindibles és l’església de Sant Martí, situada a la part baixa del poble i un dels elements que expliquen el passat medieval de la localitat. També val la pena acostar-se al Puig de la Balma, una masia construïda sota la roca que funciona com a allotjament turístic i museu, i que conserva eines i objectes vinculats a la vida rural. Segons la informació turística del municipi, la Casa Museu Puig de la Balma, el castell de Mura, la Cova de Mura, l’ermita de Sant Antoni, la Font de l’Era, la Font del Rector, el Gorg del Padre formen part dels llocs d’interès del terme.
La Cova de Mura és un altre dels grans atractius naturals, però amb una advertència important: l’Ajuntament indica que roman tancada fins a nou avís i que per a més informació sobre visites guiades cal contactar amb el servei corresponent del parc. La cavitat té uns 180 metres i forma part del context geològic del massís de Sant Llorenç, un espai ric en coves, formes rocoses i valors naturals.
L’escapada es pot completar amb una caminada pels voltants, una visita al centre d’informació del parc o una ruta fins a algun dels punts naturals propers. Mura és ideal per a una sortida d’un dia: matí de passeig pel poble, dinar tranquil i tarda de natura. També té aquell punt de descoberta que agrada a qui busca pobles bonics de Catalunya, però sense la massificació d’altres destinacions més conegudes.
En un moment en què sovint pensem que cal fer molts quilòmetres per trobar un lloc especial, Mura demostra el contrari. A tocar de Manresa, dins el Bages i envoltat pel parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aquest poble conserva una bellesa senzilla i molt catalana: pedra, silenci, muntanya i història en cada cantonada.
