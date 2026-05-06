La Pista de Gel del Barça reobre al campus de la UB: tot el que has de saber si hi vols patinar
El club blaugrana recupera la instal·lació per a la secció d’hoquei sobre gel i patinatge i estarà també a disposició del públic en general.
Regió7
Quatre anys després, la Pista de Gel del Barça torna a estar operativa. Avui mateix obre de nou les portes una instal·lació que es va tancar el maig del 2022 en els preparatius de les obres de l’Espai Barça i del Camp Nou. No obstant, la pista obre en un altre lloc, en un pavelló cedit per la Universitat de Barcelona (UB), al carrer de Carles Ferrer i Salat, 7, als terrenys on hi ha el seu campus esportiu.
L’equip del Barça d’hoquei sobre gel i el patinatge artístic del club blaugrana reprenen d’aquesta manera les seves activitats a la instal·lació, que serà inaugurada oficialment en les pròximes setmanes, però que ja funciona des de fa diversos dies.
La idea del Barça és recuperar tota l’activitat que tenia el seu equipament anteriorment; és a dir, que allotgi els entrenaments i els partits de la secció d’hoquei sobre gel en totes les categories, i també els compromisos de la secció de patinatge artístic, i de l’escola d’aprenentatge. La pista té, per descomptat, les dimensions reglamentàries de 30 metres d’ample per 60 metres de llarg, així com grades per a l’assistència d’espectadors.
Quan s'hi pot entrar a patinar?
Amb el mateix enfocament anterior, la instal·lació estarà oberta al públic en general i s’habilitarà el lloguer d’espais per a entitats, empreses i particulars. Està previst que funcioni 364 dies a l’any (excepte el de Nadal), amb un horari de 7.00 a 23.50. La posada en marxa d’aquesta instal·lació i la seva obertura al públic en general permeten al Barça reobrir una altra font d’ingressos que va haver de tancar per la reforma de l’estadi.
Els aficionats podran tornar a gaudir del patinatge sobre gel, ja que, fins al tancament de la pista blaugrana, no hi havia cap altre equipament un cop es va tancar l’Skating, la instal·lació del carrer de Roger de Flor a conseqüència de la pandèmia. La pista barcelonina serà la tercera oberta a Catalunya per als esports de gel i s’afegeix a les ja existents a Puigcerdà (Cerdanya) i Vielha (Vall d’Aran).
