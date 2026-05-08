L’agenda
Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans
Activitats i plans d’oci per a la setmana del 20 al 26 d’abril
Abel Cobos
Et seleccionem les millors activitats que pots fer aquesta setmana. ¿No en tens prou? Llavors busca al nostre ‘top 150’. Trobaràs les millors truites, xurreries virals i ‘hot spots’ on volen els flaixos. ¿Et costa prendre una decisió més que a Tamara Falcó en el terreny amorós? T’ho posem fàcil: aquí trobaràs un bon pla a Barcelona amb un simple clic. I si vols rebre tots els plans cada setmana al teu correu, apunta’t a la nostra Newsletter.
Concurs Internacional de Roses Noves
Plans amb flors
Torna el concurs més floral de Barcelona: el Concurs Internacional de Roses Noves. Aquest cap de setmana serà la 26a edició del certamen, que puntua a través d’un jurat internacional els millors exemplars de noves varietats de roses. Després del concurs, les roses es podran continuar visitant al roserar del parc. ¿Et semblen poques flors? Aquí tens més plans florits per donar la benvinguda a la primavera barcelonina. ¿Que encara necessites més flors, dius? Doncs agafa el cotxe: aquest dissabte Girona estrena el seu Temps de flors.
On: parc de Cervantes (avinguda Diagonal, 706).
Quan: del 8 al 10 de maig.
Fontada Mundial
100 anys de Mundial Bar i La Font del Gat
El Grup Confiteria (sí, el grup cocteler que recupera i revitalitza espais històrics de la ciutat) organitza la Fontada Mundial, una festa d’aniversari per al centenari de dos dels seus bars: Mundial Bar i La Font del Gat. La festa començarà al Mundial Bar i anirà desfilant, amb música, copes i fins i tot un capgròs, per Bar Muy Buenas, La Confiteria i acabarà a La Font del Gat, on hi haurà una tiberi popular.
On: Mundial Bar (plaça de Sant Agustí Vell, 1), Bar Muy Buenas (Carme, 63), La Confiteria (Sant Pau, 128) i La Font del Gat (passeig de Santa Madrona, 28).
Quan: 9 de maig.
Poblenou Open Day
Portes obertes creatives
Torna el Poblenou Open Day, les portes obertes dels espais creatius del Poblenou. En total, més de 40 locals han programat 12 hores ininterrompudes d’exposicions, art, disseny, fotografia, dansa, música en viu, DJ, xerrades, workshops, tallers, visites guiades i gastronomia.
Quan: 9 de maig.
Mercats ambulants d’aquest cap de setmana
Per als fans del vintage
¿Buscant gangues? Del 6 al 9, torna el festival més gran d’‘outlets’ d’Europa a una hora de Barcelona. Rec.0 concentrarà a Igualada unes 60 ‘pop-up stores’ amb descomptes de més de 100 grans marques com Nike, Adidas o Levi’s.
¿Vols alguna cosa més a prop? A Barcelona, Two Market, reis dels mercats ambulants, s’afegeixen a l’Open Day Poblenou amb les seves tres botigues de vintage obertes, a Àvila, 78, Pere IV, 93, i Pere IV, 117. A més, es passaran diumenge, dia 10, a un Tot a 2 € a Nau Bostik (Ferran Turné, 11). Compte, a partir de les 15.00 h es converteix en un Tot a 1 €.
També diumenge, el Flea omplirà l’Estació de França de vintage. 40 paradetes a l’espai gastronòmic (avinguda del Marquès de l’Argentera, 6-8).
Residu Zero organitza un esdeveniment solidari a favor de Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer pediàtric, amb xocolatada i mercat ambulant. Dissabte, 9 de maig.
Per als caçadors de relíquies vintage esportives: ‘pop-up’ de roba futbolera dels noranta en honor del clàssic. Del 8 al 10 de maig, a Real Vintage Football (Pintor Fortuny, 30).
Sortint de Barcelona, Lleida acull el Jaleo Vintage. Mercat ambulant d’entrada gratuïta amb desenes de marques... i tot a 10 euros. Un mercat ambulant ple de gangues, del 8 al 10 de maig, a l’Hotel Real Lleida (avinguda de Blondel, 24, Lleida).
Italia Republik Festival
Intercanvi de cultura italiana
Torna l’Italia Republik Festival al port de Barcelona. Un festival que fa aparador per a la cultura italiana amb concerts, gastronomia i intercanvi cultural. Tres dies amb una desena de plans per a tots els públics (i sí, entrada gratuïta).
On: Basílica de Santa Maria del Pi (plaça del Pi, 7).
Quan: del 8 al 10 de maig.
Tallers Oberts Bcn
Portes obertes en tallers
Durant dues setmanes, Tallers Oberts Bcn obrirà les portes de 71 tallers de creació per mostrar l’art, l’artesania i el disseny local. Dos caps de setmana consecutius plens d’activitats culturals a tots els districtes de la ciutat.
Quan: 9 i 10 de maig i 16 i 17 de maig.
Lluminiscence
Un mapatge monumental
Últims dies per passar per la seu barcelonina de Luminiscence, l’espectacle immersiu que ha aconseguit més d’un milió d’espectadors. Música, tecnologia, llums, colors i mapatge s’ajunten per explicar la història de la basílica de Santa Maria del Pi en aquesta experiència multisensorial.
On: Moll de la Fusta.
Quan: fins al 17 de maig.
Hora Bruixa
Tornen les bruixes de Macbeth
Les icòniques bruixes del ‘Macbeth’ de Shakespeare, però reimaginades com una banda punk femenina, es converteixen en narradores de la història dels moviments de resistència liderats per dones –des de Salem fins al # MeToo–. És ‘Hora Bruixa’, un concert teatralitzat de caràcter feminista que posa en valor la memòria de les dones combatives.
On: Tantarantana (de les Flors, 22).
Quan: fins al 17 de maig.
Èdip & Antígona
Dos clàssics amb Carlota Subirós
Carlota Subirós –després d’arrasar amb l’adaptació de ‘La plaça del Diamant’ de Rodoreda– torna al TNC per unir en una obra les tres grans tragèdies de Sòfocles: ‘Èdip rei’, ‘Èdip a Colonos’ i ‘Antígona’. Èdip & Antígonaés una història que, enmig de la violència, compta amb la veu d’Antígona a favor de la pietat i la dignitat.
On: Teatre Nacional de Catalunya (plaça de les Arts, 1).
Quan: fins al 31 de maig.
Termoshow
Ciència que crema
Una activitat familiar per a petits científics. ¿Com canvia la temperatura en diversos processos físics i químics? ¿Què passa en incendis, volcans o reaccions nuclears? Els tallers Termoshow t’ho expliquen perquè tant grans com petits ho entenguin. En total, hi ha 23 sessions programades en tot el cicle.
On: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Quan: fins al 21 de juny.
Permagel
El ‘best-seller’ d’Eva Baltasar sobre l’escenari
‘Permagel’, el primer llibre de la trilogia d’Eva Baltasar que tants exemplars ven cada Sant Jordi, explora amb humor negre, cinisme i honestedat brutal temes que van des del suïcidi fins al desig lèsbic. Ara, és a Barcelona en format teatral. Una adaptació a càrrec de la multipremiada Victoria Szpunberg i coproduïda per Dagoll Dagom i Barc.
On: Espai Texas (Bailèn, 205).
Quan: fins al 28 de juny.
Exposició sobre mitologia catalana
Una mostra itinerant
El Serpent o el Joan de l’Os. ¿Et sonen? Són alguns dels noms protagonistes del ric folklore català, que malgrat comptar amb pàgines i pàgines de referències, sempre ha sigut alguna cosa oblidada en favor de les tradicions cèltiques o nòrdiques. ¿Vols redescobrir els personatges que componen el bestiari mitològic nacional? Passa’t per les biblioteques de Barcelona, que estaran acollint de forma itinerant durant un any la mostraExposició sobre mitologia catalana».
On: Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135).
Quan: fins al 10 de juliol.
Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura
Matisse, a fons
Matisse és un d’aquests noms de l’art que tots coneixen. El seu ús de colors, la seva tècnica i estil pictòric, les seves figures, els seus temes i les emocions que transmet han traspassat barreres generacionals. Barcelona acull l’exposició Chez Matisse. El llegat d’una nova pintura organitzada conjuntament amb el Centre Pompidou, que recull desenes de les seves obres, des del seu primer autoretrat fins a la llibertat artística dels seus últims quadres i gouaches.
On: CaixaForum (avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Quan: fins al 16 d’agost.
Extraterrestres. ¿Hi ha vida fora de la Terra?
Una exposició d’un altre planeta
Et posarà el dit a l’estil E.T. assenyalant les estrelles. És ‘Extraterrestres. ¿Hi ha vida fora de la Terra?’, l’exposició del CosmoCaixa que s’endinsa en la recerca de vida en el cosmos des de diversos vessants, tant el científic com el més pop i cultural. Un recorregut interactiu que aportarà algunes respostes a l’eterna pregunta.
On: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Quan: fins al 30 d’agost.
Com una dansa d’estornells
30 anys de MACBA
‘Com una dansa d’estornells’ és el nom que rep la nova presentació de la col·lecció del MACBA per celebrar el 30è aniversari del museu. Una revisió de les obres del fons sense passar per la cronologia, abordant-les des de diàlegs nous i trencadors sobre la nostra manera de ser i la de relacionar-nos amb el món.
On: MACBA (plaça dels Àngels, 1).
Quan: fins al 28 de setembre.
Gaudí, l’Atelier du divin
Realitat virtual a la catedral
‘Gaudí, l’Atelier du divin’ és una experiència immersiva que aterra a Barcelona en el marc de l’Any Gaudí, i planteja un recorregut a través de lliçons i aprenentatges sobre el seu univers, que acaba amb el somni de culminar «l’epopeia de tot un poble», la Sagrada Família.
On: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos