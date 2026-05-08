Una galàxia molt i molt pròxima
De busseig per Barcelona a l’espigó de Darth Vader
Fes-te un ‘selfie’ submarí amb el dolent de la saga galàctica: el centre Vanas Dive reprèn aquesta setmana les immersions al cantó fosc de Barcelona a la Nova Mar Bell
Ana Sánchez
Reconeixeries aquest casc a anys llum de distància. La mirada més paternal de la galàxia, amb permís de Julio Iglesias. "¡Soc el teu pare!". També ressona al fons del mar. Impressiona veure cara a cara el dolentíssim de Star wars mentre sents en viu la seva mítica respiració d’ultratomba. El so original d’aquest malvat intergalàctic el van treure d’un regulador de busseig.
Aquesta setmana es reprenen els tours submarins al cantó fosc de Barcelona. És l’últim que t’esperes trobar a sota el mar: fas la volta a l’espigó i allà hi ha Darth Vader, mirant-te desafiador des d’una roca entre peixos que aletegen amb la fanfarroneria de Han Solo. Ja s’ha mimetitzat amb el fons marí, com si portés una trilogia amb els Piratas del Caribe. Ha passat tres hiverns allà baix, a prova de Jedis i temporals. George Lucas et munta una saga amb molt menys.
Aquesta és una galàxia molt i molt pròxima. L’espigó de la Nova Mar Bella, rebatejat fa tres anys com l’espigó de Darth Vader. És el sentit homenatge submarí a Dani Vader, que és com l’anomenaven des de fa anys; Dani Robles, sense la capa de dolent. Era el Darth Vader de l’associació Star Wars Catalunya. Va morir fa gairebé quatre anys d’una manera sobtada. Només tenia 49 anys.
Aquest era el seu espigó preferit. On solia bussejar quan es treia el vestit de dolent intergalàctic. Li encantava fer sortides nocturnes aletejant amb llanterna. Li continuen encantant –donen per fet família i amics– només de veure les cares dels submarinistes que se’l troben ara de cara.
Immersions intergalàctiques
Ja s’han passat al cantó fosc més d’un centenar de bussejadors. Fa tres anys que Vanas Dive (av. Litoral, 86) organitza immersions intergalàctiques amb parada ‘selfie’. És el centre de busseig on anava habitualment el Dani. On es va ordir l’homenatge submarí. Els tours es reprenen –ja és tradició– coincidint amb el dia de Star Wars: 4 de maig (May the 4th, en anglès, sona igual que el principi de la frase estrella de la saga: "May the Force be with you", és a dir, que la Força t’acompanyi). I sí, es recomana tirar de Força i de capes de neoprè: el mar encara està a 17 graus.
La primera expedició va comprovar fa dies que el malvat ha aguantat bé els temporals de l’hivern. Encara hi és, enmig d’algues, peixos i pops. Sembla que ni el Yoda en el seu millor dia seria capaç de fer fora aquest Darth Vader de l’espigó. "El fons marí l’ha acollit amb molt afecte", diu amb un somriure Oliver Sánchez, el propietari de Vanas Dive. "La vida l’ha envaït completament". Va necessitar un servei d’autorentat exprés.
Fa un any que un peix es va traslladar a viure al peu del casc galàctic. Aletegen sense por davant seu uns quants fornits i donzelles, cap en conflicte a simple vista. "¡Soc el teu pare!", ressona de cop al fons marí. És inevitable: sempre hi ha algun bussejador que acaba traient-se el regulador per cridar la frase mítica enmig de bombolles.
Pròxima sortida: aquest dissabte, 9, si el mar ho permet. La idea és anar a peregrinar al cantó fosc almenys dues vegades al mes. De dia i també de nit, que Darth Vader impressiona més amb llanterna. Fins i tot es poden desenfundar llums vermells com si fos l’espasa sabre làser dels Sith.
"Missió Vader", en van dir. Va ser un pla més conscienciós que el de la construcció de l’Estrella de la Mort. La màscara es va omplir de formigó i es va soldar a una planxa d’acer. Gairebé una hora i mitja de maniobres submarines i moments de gesta èpica. Hi va haver corrent, molt vaivé i màscares entelades per l’emoció. Costa molt plorar sota l’aigua, van descobrir. "Al Dani això li semblaria una bogeria meravellosa", assegurava la seva dona, Rocío Fernández, davant una rotllana de bussejadors amb somriures nostàlgics. "Des d’on sigui, està mort de riure".
El casc el va oferir Juan Antonio Écija, amic del Dani, company de busseig i un dels soldats imperials de l’associació de Star Wars. "Amb el Dani sempre havíem fet la broma de la relació de Darth Vader amb el busseig –deia–. El regulador del busseig és el que utilitzaven per fer el soroll de Darth Vader a les pel·lis".
Avís per a aventurers amb màscara i tub: aquest Darth Vader està a 7 metres de profunditat, però lluny de la costa. "En esnòrquel no l’arribes a veure si no saps on és", avisa el propietari de Vanas Dive. "Està per fora de la línia de boia: de 300 a 350 metres de la costa". Ell mateix va triar la roca: més o menys plana i protegida de temporals. I sí, ja ha aguantat tres hiverns, fins i tot un dels temporals més forts de les últimes dècades (el Nelson). Era de preveure. Com deia el mateix Darth Vader, "no subestimis mai el poder del cantó fosc".
L’unicorn dels mars
No és l’únic espècimen insòlit que hi ha a sota el mar a Barcelona. A menys de 150 metres de la costa es poden veure taurons i fins i tot "l’unicorn dels mars". D’aquesta manera anomenen els cavallets de mar. Hi ha cinc poblacions urbanites. "La gent no té ni idea de què hi ha a les platges de Barcelona", assegura Andrea Comaposada, biòloga marina i fundadora d’Anèl·lides. "S’hi pot veure de tot –garanteix–. Si t’hi fixes".
Hi ha registrades més de 1.600 espècies únicament a l’àrea metropolitana. Ni en el càsting d’una pel·li Disney. Ensenyen a obrir els ulls durant les immersions científiques que duen a terme. "Quan coneixes una cosa –justifica la biòloga– és quan més la comences a conservar".
