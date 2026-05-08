Audiovisuals
El racó de Cerdanyola del Vallès que ja és història del cinema
El municipi s’ha convertit en l’escenari perfecte per a diferents obres cinematogràfiques
Patricia López Avilés
Asseure’s al sofà a veure una sèrie o pel·lícula o anar al cinema després d’una llarga jornada de feina és una de les activitats més plaents des de l’inici de la història de la televisió.
I és que els seus diferents gèneres, varietats, actors i personatges aconsegueixen transportar-nos a altres mons sense moure’ns del seient.
Per a molts, és la forma ideal de trencar amb la rutina i connectar amb històries que descobreixen llocs capaços de despertar noves sensacions.
Col·leccionar escenaris on s’han gravat les nostres sèries o pel·lícules favorites és un hobby que mou masses: trobar carrers, cafeteries o edificis carregats d’història cinematogràfica és una de les modalitats de turisme més sol·licitades actualment.
El racó de Cerdanyola
Tanmateix, encara que Roma o Nova York s’hagin convertit en referents per les històries que han acollit, no cal viatjar milers de quilòmetres per trobar racons que hagin sortit a la pantalla gran.
En els últims anys, cada vegada més municipis allunyats dels grans focus mediàtics s’han convertit en espais atractius per al món audiovisual, sigui per la seva bellesa amagada o per la seva tranquil·litat.
En aquest context, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona), diversos racons del municipi han servit com a localització per a pel·lícules i sèries, demostrant així que el cinema també es pot trobar a pocs minuts de casa.
El municipi ha acollit rodatges de pel·lícules com 'Saben aquell', un biopic sobre l’humorista Eugenio Jofra. Concretament, les escenes de la casa familiar de l’artista estan gravades a la masia de Can Cordelle del municipi.
Una història íntima
Aquesta no és l’única ocasió en què la localitat ha sortit a la televisió: la sèrie espanyola 'Los sin nombre', dirigida per Pau Freixas i basada en la novel·la de Ramsey Campbell, va escollir els carrers de Cerdanyola com un punt clau per al thriller.
El cineasta Nando Caballero, que va créixer a Badia del Vallès, va proposar Cerdanyola com un dels principals escenaris per a 'Eva y Bea', una història íntima sobre les relacions personals.
A més, 3Cat també va escollir aquesta ciutat del Vallès per gravar la major part de la tragicomèdia 'El metralla', una pel·lícula que explica la relació d’un sacerdot i un milicià del POUM amagats en unes golfes durant bona part de la Guerra Civil Espanyola.
El món audiovisual
Però la relació de Cerdanyola amb el món audiovisual no acaba aquí: la ciutat també ha vist néixer cares conegudes de la televisió i l’entreteniment, com Yolanda Ramos, una de les humoristes més populars del panorama espanyol.
També l’actor Octavi Pujades, conegut per ficcions televisives com 'Los Serrano' o 'Hospital Central', té vincles amb el municipi, on va passar gran part de la seva infància.
A més, figures de l’entreteniment digital actual com Ibai Llanos, que va tenir la seva residència al municipi, han impulsat la visibilitat de Cerdanyola als mitjans i a les xarxes socials durant els últims anys.
Tot plegat demostra que, encara que sovint passi desapercebuda davant de les grans ciutats, Cerdanyola també guarda racons, històries i connexions capaços de despertar la mirada més cinèfila.
