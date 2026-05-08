Jardí secret
La font dels miracles de Barcelona: en comptes d’aigua, surt vi negre d’estiu
El lloc ideal per passar una quarantena d’hantavirus, si arriba el cas. És en un jardí secret del passeig de Sant Joan. D’aquesta aixeta ha començat a sortir vi aquesta setmana al miracle bíblic. Com s’assabentin els del Barça, venen a celebrar la Lliga aquí en comptes de Canaletes
Ana Sánchez
És el jardí de l’Edèn en versió viral. Té tot el que un ‘influencer’ pot desitjar: jardí secret, cuina casolana i una font de la qual surt vi negre d’estiu infinit, ¡¡¡al·leluia!!! Com se n’assabentin els aficionats del Barça, venen a celebrar la Lliga aquí en comptes de Canaletes.
És la font dels miracles de La Barcelonesa (passeig de Sant Joan, 77). El lloc ideal per passar una quarantena d’hantavirus, si arriba el cas. Ja es va fer viral tot just inaugurar-se el restaurant, fa any i mig. Van plantar una font instagramejable al mig d’un pati interior al·lucinant de la qual manava cervesa sense fi. El somni humit de Homer Simpson. «Un dels secrets més ben guardats del passeig de Sant Joan», van començar a airejar els ‘influencers’. Secret a crits ja. Aquesta setmana de l’aixeta ha començat a sortir vi, al miracle bíblic. Tinto d’estiu ben fresquet. «Que ja comença l’estiu», justifica un dels tres socis, el xef Karel Schroder. Així que s’acosta nova onada de pelegrinatge amb mòbil.
¿Com funciona? Et donen un vas amb gel i llimona (4,50 €) o un porró (9 €). Buites, és clar. Se suposa que els pots anar a omplir una vegada. Això ja depèn de la picaresca del client. «Cobram si ho veiem», somriu Karel. «El pitjor que ens pot passar –s’encongeix d’espatlles– és que no t’agafin i diguis: ‘Aquests són tontos, cal tornar a aquest lloc perquè són tontos’».
Es recomana rebaixar el vi negre amb bones tapes. La Barcelonesa s’ha convertit en recomanació habitual dels gurus gastro. «Cuina tradicional,amb un twist, sense exhibicions ni concessions al turista xancletes», va resumir Òscar Broc després de la seva última visita. Cuina amb base catalana i algun plat d’infància: macarrons del cardenal, caneló de rostit, galta a baixa temperatura. I no t’oblidis de les coques. «La massa –detalla Karel– la fem amb una fina massa de gyoza fregida». Molt a prop tenen un altre local ‘delikatessen’ amb gyozas de fantasia: Gyoza Bistró (Diputació, 312). «És un restaurant –diu el xef– on m’agradaria menjar a mi». Menú de migdia per 16,50 (dos plats, beguda, postres o cafè). 11,50, amb solo un plat + beguda.
