Ruta
Temps de flors a Girona: un gran jardí a l’aire lliure
Girona canvia de pell durant aquests dies amb la celebració de Temps de Flors, una mostra que cada any atrau milers de visitants al Barri Vell
David Céspedes
Visitar Girona sempre és una bona opció en qualsevol època, però hi ha una setmana en concret en què la ciutat sembla que canvia de pell. El Barri Vell –aquest laberint format per pedra, per escales i per patis que s’amaga al llarg de l’any de les mirades indiscretes– es converteix en un escenari efímer en el qual l’element vegetal no solament decora, sinó que també intervé i enriqueix encara més la bellesa de l’anomenada Girona monumental. Tornen les cues davant portals que normalment són tancats, s’obren patis que la resta de l’any són un secret i els monuments més fotografiats de la ciutat troben l’atractiu inesperat que els donen les flors i els espectaculars muntatges florals i vegetals.
Aquesta edició de Temps de Flors de Girona se celebra des de dissabte vinent fins al diumenge 17. L’Ajuntament manté l’essència del festival –la ciutat com a exposició a l’aire lliure– i torna a remarcar el component ciutadà de l’esdeveniment, atès que és una mostra organitzada pel consistori, però alimentada per entitats, creadors i voluntaris que converteixen espais emblemàtics en instal·lacions florals. L’edició d’enguany reforça l’accessibilitat amb zones de descans i recorregut adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.
Tot i que és un recorregut principalment pel Barri Vell, també es poden visitar altres recintes de la ciutat. L’exposició es reparteix per monuments, patis i racons urbans. La catedral amb el claustre i els soterranis, els banys àrabs, el passeig arqueològic o les muralles són punts imprescindibles per al visitant. En total són 113 llocs.
La ciutat es deixa veure per dins obrint portals, patis i jardins que solen passar desapercebuts durant la resta de l’any i que aquests dies esdevenen protagonistes. El mateix festival proposa diversos recorreguts per repartir les visites i evitar les multituds.
Si només es pot triar un moment, l’aposta demana fer una visita a primera hora o bé coincidint amb les últimes hores de la tarda, quan la llum fa més bon efecte sobre la pedra del Barri Vell, el riu Onyar es torna més fotogènic i el ritme dels visitants baixa un punt, sobretot entre setmana.
Si disposem d’un dia, la idea és fer una ruta a peu, sense pressa, en un bucle lògic començant a les riberes del riu Onyar, el nucli antic i les muralles, i tornada al centre per sentir música, menjar i acomiadar-se’n amb ponts i places.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»
- La Punk Trail de Sant Joan bat rècords amb més de 700 inscrits
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages