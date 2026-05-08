Compres al carrer
Amb vinils i fins i tot ‘cheesecakes’ a 0,99 €: ruta pels quioscos més originals de Barcelona
Compra a peu de carrer. I no només el diari o el col·leccionable de diumenge, ara els quioscos venen ‘smoothies’, ‘cheesecakes’, alfajores argentins o pastissos a menys d’un euro
Abel Cobos
Durant molts anys van estar en perill d’extinció, però sembla que han trobat el seu lloc. Això sí, reinventant-se més que Elsa Pataki, ja sigui renunciant a la seva essència i convertint-se en una paradeta de ‘souvenirs’ rendida a les demandes del turisme de masses, o trobant una veta de mercat. Són els quioscos, emblemàtics establiments que marcaven el paisatge urbà de Barcelona i que, després de moltes batalles per sobreviure, han trobat diferents maneres de fer-ho.
Per exemple, els News & Coffee o els GoodNews, que van néixer en temps pandèmics (del coronavirus, no de l’hantavirus), i que ja fa un lustre que recupera quioscos tancats per tota la ciutat per convertir-los en temples de parada obligatòria matutina. ‘Influencers’ cafeters abans que la ciutat s’omplís de cafès d’especialitat que han sabut anar adaptant-se a les modes −en alguns quioscos fins i tot trobaràs ‘smoothies’ i ‘matcha’−. Amb el mateix esperit va néixer el 2022 Barukh Coffee (Gran Via de les Corts Catalanes, 464): cafè d’especialitat i revistes de culte a peu de carrer.
Un altre quiosc emblemàtic de Barcelona és l’Odd Kiosk (València, 222). Aquí tens cafès, el diari del dia, quadres d’artistes ‘queer’ i revistes que posen el focus en la diversitat. És el primer quiosc del mónespecialitzat en històries LGTBI. Igual com GoodNews, van començar en la quarantena i no han perdut pistonada. S’han convertit en un ‘hub queer’ icònic barceloní, involucrat en (i impulsors de) desenes de plans culturals per tota la ciutat.
Aquests són casos d’èxit, és clar. N’hi ha que van apostar per nous formats i van acabar, igualment, abaixant la persiana. És el cas de Lost Format, quiosc especialitzat en cultura analògica i vinils a Sant Antoni que va tancar el 2025. Això sí, ràpidament va agafar el relleu La Crema (Marquès de Campo Sagrado, 13-15), que ara no només ven vinils, sinó també làmines d’il·lustradors locals, còmics i llibres. Un gust cultural.
El format quiosquer continua ben viu, i el 2026 n’hi ha alguns que s’han renovat amb propostes molt nínxol. Per exemple, El Kiosco Argento (Consell de Cent, 151), un quiosc que des del gener és parada obligatòria per a la diàspora argentina. A les lleixes es poden trobar moltíssims productes exportats del país, des d’alfajores fins a herba mate.
Una altra inauguració recent: ‘cheesecake’ a menys d’un euro. La cadena Cake-Me va obrir fa dos mesos la seva seu davant la Monumental (Gran Via de les Corts Catalanes, 743) per oferir les seves postres ‘low-cost’ . Pastissos de formatge a partir de 0,99 € (preu estàndard, després cada ‘topping’ té un preu afegit). Per descomptat, també hi ha cafè on sucar les postres.
