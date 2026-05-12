Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
La vila és famosa per la seva arquitectura medieval, cases de pedra i el seu entorn natural al Collsacabra
Patricia López Avilés
Catalunya amaga milers de racons entre els seus segles d’història: des de les grans ciutats fins als pobles més petits, la comunitat autònoma gaudeix d’una àmplia varietat de paisatges que no deixen indiferent ningú que la visita.
A l’hivern, les muntanyes nevades dibuixen un paisatge blanc que hipnotitza tothom qui s’acosta als Pirineus, tant per gaudir d’un descens entre les pistes d’esquí, com per descansar davant de les xemeneies de pedra.
No obstant això, a mesura que s’acosta l’estiu i els termòmetres van pujant, com passa en aquesta època de l’any, les rutes entre entorns florals van guanyant protagonisme, i les ganes d’aventura es van despertant entre els més atrevits.
Vistes espectaculars
En aquest context, una de les rutes ideals per començar a iniciar-se en el senderisme, i que es troba a menys de dues hores de Barcelona, és la del mirador del Soler, a Rupit (Osona, Barcelona). La ruta té una distància d’1,28 km i 68 metres de desnivell positiu que es recorren en tan sols 20 minuts.
Durant tot el recorregut, que inicia davant l'oficina de turisme del municipi, els més petits podran afegir a l’aventura un joc que trobaran als codis QR dels rètols del poble, on hauran de superar una sèrie de reptes i anar sumant punts.
Un cop a dalt, el mirador mostra una panoràmica aèria monumental de la vila medieval i de l’Agullola de Rupit, un dels cims més emblemàtics de l’Espai Protegit del Collsacabra. Des d’aquest punt també es poden observar les Guilleries, els pantans de Sau i Susqueda, el Montseny i gran part de la província de Girona.
Una llegenda popular
Amb tot, el cim amaga una llegenda popular: en aquestes terres s’hi amagava un gegant terrible i cruel que es dedicava a espantar i robar els pagesos.
Davant d’això, i segons el conte popular, l’Arcàngel Sant Miquel va combatre contra el terrible monstre amb tanta força que la seva espasa va quedar clavada sobre el cingle de l’Agullola, que es va partir per la meitat i va formar la famosa Agullola de Rupit.
A més, la curiosa forma del mirador del Soler va sorgir entre els anys 1986 i 1987: després de diverses pluges molt fortes a la zona, una roca de grans dimensions va caure damunt la carretera d'accés a la vila de Rupit. Per ordre de l'alcalde, el bloc es va retirar de la via. Un cop tallada, aquesta pedra es va utilitzar per revestir el dipòsit d'aigua de la vila.
Un dels pobles més bonics
A més de ser un bon lloc on desconnectar i allunyar-se del bullici de les grans ciutats, Rupit és un dels pobles més bonics de Catalunya i del món, segons l’Organització Mundial del Turisme (OMT), i des del 2022 forma part de la xarxa "Best Tourism Villages" de l’ONU.
I aquest reconeixement no és per a menys: la vila és famosa per la seva arquitectura medieval, cases de pedra dels segles XVI-XVII, un pont penjant i el seu entorn natural al Collsacabra, cosa que la converteix en un lloc ideal per fer rutes i endinsar-se en la natura.
