Paratge extraordinari
El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
S’hi pot accedir a peu, amb cotxe o a través d’una ruta aquàtica
Patricia López Avilés
Al llarg del temps, les diferents civilitzacions han deixat la seva empremta al planeta mitjançant construccions extraordinàries que reflecteixen els seus valors, creences i formes de vida. Des de la precisió de les piràmides d’Egipte fins a la grandesa del Colosseu de Roma o l’elegància del Taj Mahal, cadascuna d’aquestes obres ens convida a viatjar a èpoques i contextos molt diferents.
Aquestes meravelles no només impressionen per les seves dimensions o per la dificultat de la seva construcció, sinó també per tot el que simbolitzen: són testimonis fonamentals de l’evolució de l’arquitectura, l’enginyeria i l’art.
Un paisatge insòlit
De fet, moltes persones somien amb visitar les set meravelles del món almenys una vegada a la vida, sigui per admiració, curiositat o pel desig de contemplar de prop alguns dels monuments més emblemàtics de la història.
Tanmateix, aquests viatges no sempre estan a l’abast de totes les butxaques i per a molts suposen una despesa difícil d’assumir.
Així i tot, no cal sortir del país per descobrir paisatges i llocs que desperten la mateixa sensació de sorpresa. De fet, a poc més de dues hores de Manresa s’hi ubica l’anomenada Roques de la Vila o 'Muralla Xinesa' del poble ja deshabitat de Finestres, que fa de frontera natural entre Osca i Lleida, en plena serra del Montsec.
Tota una aventura
Les curioses pedres emergeixen del pantà de Canelles, que flueix entre tots dos territoris. Aquesta meravella natural es va originar a conseqüència del moviment de les plaques tectòniques, que va fer que la pedra calcària s’aixequés en forma de barrera vertical.
A més, entre les parets rocoses hi ha l’ermita de Sant Vicenç de Finestres i les ruïnes d'un castell medieval al punt més alt de la muralla, les úniques construccions fetes per l’ésser humà.
No obstant això, arribar fins a aquesta meravella espanyola sense cotxe és tota una aventura. S’hi pot accedir a peu, mitjançant una llarga ruta de senderisme, o a través d’un recorregut aquàtic.
Una ruta curiosa
La ruta per l’aigua comença a l’embarcador de Corçà (la Noguera, Lleida), des d’on es pot iniciar la ruta amb vaixell o amb caiac.
Durant el trajecte, es navega per aigües d’un color turquesa intens, envoltades d’imponents parets rocoses, amb les ruïnes de la Torre de les Conclues dominant l’entrada al paisatge.
Per a qui busca una experiència més aventurera, també hi ha l’opció de sortir des del Congost de Mont-rebei (Pallars Jussà, Lleida) i fer una ruta llarga amb caiac.
A peu o amb cotxe
L’opció a peu és per als senderistes més experimentats, ja que és una ruta molt llarga i exigent de tot un dia. L’inici és a l’aparcament de la Masieta, el punt d’accés català al Congost de Mont-rebei, i després cal seguir una sèrie d’indicacions:
- Primer, s’ha de travessar tot el congost de Mont-rebei.
- A continuació, cal passar la frontera autonòmica pel pont penjant del Seguer cap a l’Aragó.
- Posteriorment, es pugen les famoses passarel·les de fusta de Montfalcó.
- Finalment, des de l’Alberg de Montfalcó, se segueixen els senders i les indicacions que connecten a través de la muntanya amb el poble de Finestres (unes 4 o 5 hores només l’anada).
Tanmateix, també s’hi pot accedir amb cotxe: per arribar-hi per l’accés més proper i directe s’ha de travessar el límit provincial cap a Osca per la carretera N-230. El truc consisteix a accedir-hi des del sud, utilitzant el desviament del poble d’Estopanyà del Castell (Ribagorça, Osca), i té una durada d’uns 50 minuts.
