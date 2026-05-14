Tres plans per sortir de casa i enamorar-se del cap de setmana
Una escapada de maig amb natura, ambient i motius per allargar el diumenge
El cap de setmana arriba amb propostes per redescobrir la Catalunya Central des de tres mirades molt diferents: l’energia d’un repte esportiu en un dels paisatges més icònics del país, l’ambient popular d’una fira històrica i un concert vermut en un castell envoltat de natura. Tres excuses perfectes per fer quilòmetres, badar, escoltar música i aprofitar el maig abans que arribi la calor de ple.
1.Vertical Montserrat: esport, escales i solidaritat en un escenari únic
La Vertical Montserrat és un pla potent per a dissabte 16 de maig si busques una activitat amb ambient esportiu, paisatge i un punt èpic. La cursa se celebra al voltant de l’Abadia de Montserrat, de 9 a 19 h, i té un format molt singular: els participants pugen per les escales de servei que hi ha al costat dels funiculars de Montserrat. L’organització la presenta com una cursa solidària per la infància atesa a Sant Joan de Déu, amb un traçat extrem i limitada a pocs esportistes.
És un bon pla encara que no hi vagis a córrer. Montserrat ja justifica la sortida per si sola, però aquell dia hi haurà un ambient diferent: corredors, equips, voluntaris i una causa solidària al darrere. La iniciativa s’emmarca en Bombers amb Causa i té com a objectiu finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes d’atenció a infants en situació de vulnerabilitat als centres de Sant Joan de Déu, a més de fomentar la inclusió de persones amb discapacitat.
La proposta és ideal per combinar activitat i excursió: pujar a Montserrat, veure el moviment de la cursa, passejar per l’entorn del monestir i aprofitar el dia a la muntanya. No és un pla tranquil de diumenge, sinó una sortida amb energia, molt visual i amb un relat clar: cada esglaó suma per una causa solidària.
2. Fira de Sant Isidre de Solsona: el gran aparador del Solsonès
La Fira de Sant Isidre de Solsona és la proposta més completa per fer una escapada de cap de setmana. Se celebra els dies 16 i 17 de maig i arriba a la 73a edició, convertida en un gran aparador ramader, comercial, industrial i artesà del Solsonès. L’Ajuntament de Solsona situa l’activitat principal del cap de setmana entre dissabte a les 10 h i diumenge a les 17 h, en un recinte de 40.000 metres quadrats.
És una fira amb arrel pagesa, però no queda limitada al món agrari. Solsona Turisme recorda que va néixer vinculada als tractants de bestiar i que manté l’autenticitat d’una de les fires més destacades en bestiar, però també ha adquirit un caràcter multisectorial. Hi trobaràs maquinària agrícola, automoció, fira industrial i comercial, mostra d’artesania, espai d’entitats, jornades tècniques, xerrades, exposicions, tallers i activitats per a tots els públics.
A més, aquesta edició reforça el caràcter social i festiu del certamen. El Consell Comarcal del Solsonès destaca que la programació reuneix mostres ramaderes, expositors, gastronomia, música i activitats, i que la fira passa dels 124 expositors del 2025 als 138 d’enguany, amb una quarantena d’actes i tres exposicions. També hi haurà propostes familiars, concerts, teatre, exhibicions esportives, trobades de vehicles clàssics, activitats gastronòmiques i la continuïtat de Sant i Sidra, l’espai musical i gastronòmic estrenat l’any passat.
És el pla més rodó si vols passejar sense pressa, veure ambient de carrer i tenir opcions diferents en una mateixa sortida. Funciona tant per anar-hi amb família com per fer una escapada de mig dia o de dia sencer. Solsona hi posa el centre històric i el Solsonès hi posa el rerefons: pagesia, comerç local, artesania, activitat econòmica i vida de comarca.
3. Música a la Gespa: concert vermut al Castell de Montesquiu
El tercer pla és més relaxat: Música a la Gespa, diumenge 17 de maig a les 12 h, als jardins del Castell de Montesquiu. És un concert gratuït de Gavina.MP3, dins un cicle de concerts de primavera que es fa en un entorn natural tranquil i acollidor. L’accés és lliure i gratuït i no cal agafar entrada, segons l’organització.
La proposta té format de concert vermut. És a dir, no és només anar a escoltar música: és passar el migdia a l’aire lliure, en un parc amb encant, amb un ritme pausat i un ambient molt de diumenge. El festival se celebra als jardins del castell de Montesquiu i forma part d’un cicle que enguany programa diversos artistes emergents entre maig i juny.
El protagonista del dia serà Gavina.MP3, projecte del poeta barceloní Max Codinach Sendra. La seva música es mou entre el pop electrònic, l’experimentació i una forta càrrega lírica. Presenta Sempre i per instint, un treball que explora la tensió entre créixer i mantenir-se fidel a l’instint, amb un univers sonor emocional, ambigu i poc etiquetable.
És el pla més fàcil dels tres si busques una sortida tranquil·la, familiar o de migdia. No demana gaire logística: arribar al parc, instal·lar-se als jardins, escoltar el concert i aprofitar l’entorn del castell. Després d’un dissabte més intens a Montserrat o a Solsona, Montesquiu pot ser el tancament amable del cap de setmana.
