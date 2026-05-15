El passeig marítim més bonic de Catalunya: reconegut per National Geographic, platges de sorra fina i aigua cristal·lina i a poc més d'una hora de Manresa
Aquest tram de litoral manté un encant mariner i una calma difícil de trobar en altres zones més urbanitzades de la costa catalana
Mariona Carol
La costa catalana està plena de racons molt coneguts, però encara conserva llocs on el ritme és més tranquil i l’autenticitat es manté intacta. Un d’ells és el passeig marítim de les Botigues de Mar d’Altafulla, que recentment ha estat destacat per ‘National Geographic’ com un dels més bells del litoral català.
El seu atractiu rau en una personalitat molt marcada, amb vistes obertes al Mediterrani i una fesomia que s’allunya dels passeigs més moderns i urbanitzats. Les antigues cases de pescadors, la proximitat del mar i la tranquil·litat de l’entorn creen un ambient que conserva un encant especial.
Aquest conjunt d’elements configura una imatge pròpia i reconeixible, amb un aire mariner que continua viu i que converteix el passeig en un espai ideal per gaudir sense presses.
Platja i natura en harmonia
Davant del passeig s’estén la platja d’Altafulla, coneguda per la seva sorra fina i per unes aigües valorades per la seva qualitat.
Molt a prop també hi ha la cala del Canyadell, un racó apreciat per qui busca calma i una relació més directa amb el paisatge natural. Tot això converteix aquest tram de costa en una alternativa especialment agradable per passejar, desconnectar i gaudir del mar lluny de les zones més massificades.
Un municipi amb història
Altafulla no només destaca pel seu front marítim. El municipi conserva un patrimoni històric notable, especialment visible a la Vila Closa, el nucli antic d’origen medieval.
Entre els seus carrers estrets sobresurten el castell i l’església de Sant Martí, elements que recorden un passat que encara avui dona identitat al poble. Aquesta combinació de paisatge, història i serenor converteix Altafulla en una escapada perfecta per a qui busca mar i cultura en un mateix destí.
Un racó que suma encant i autenticitat
El passeig marítim de les Botigues de Mar d’Altafulla es consolida així com un dels espais més agradables del litoral català. La seva barreja d’essència marinera, entorn natural i patrimoni històric explica per què ha captat l’atenció de National Geographic i per què continua sent un lloc al qual molts visitants tornen, atrets per una calma que pocs racons del Mediterrani conserven avui dia.
