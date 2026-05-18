Plans barats a la Catalunya Central per sortir de la rutina si tens entre 20 i 30 anys
Cinema alternatiu, videojocs, natura i agenda jove: quatre propostes entre setmana per fer alguna cosa diferent sense gastar gaire
Sortir entre setmana no sempre vol dir gastar diners en sopars cars, entrades impossibles o plans pensats només per al cap de setmana. A la Catalunya Central també hi ha propostes assequibles, diferents i ideals per a gent de 20 a 30 anys que vol trencar la rutina després de classe, de la feina o d’un dia d’estudi.
Manresa, Vic i l’entorn natural del Bages ofereixen opcions per a perfils molt diferents: des dels qui busquen cultura fins als qui volen aire lliure, videojocs o simplement descobrir activitats gratuïtes sense haver de marxar lluny. Aquí tens quatre plans gratuïts o de baix cost per aprofitar millor els dies feiners.
Cinema alternatiu per pocs euros a Manresa o Vic
Per als que volen un pla cultural sense caure en el cinema comercial de sempre, els cineclubs són una molt bona opció. El Cineclub Manresa programa pel·lícules a l’Auditori Plana de l’Om, sovint amb entrades a preus molt assequibles. A Vic, el Cineclub Vic també ofereix projeccions en versió original i propostes allunyades dels grans circuits.
És un pla ideal per fer entre setmana amb amics, en parella o fins i tot sol. A més, sempre es pot completar amb una cervesa, un cafè o unes tapes després de la pel·lícula. Una manera fàcil de tenir conversa, descobrir cinema diferent i sortir de casa sense gastar gaire.
Videojocs gratuïts a la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic
La Biblioteca Pilarin Bayés de Vic no és només un espai per estudiar o agafar llibres en préstec. També programa sessions i activitats vinculades als videojocs, una proposta perfecta per a gent jove que busca un pla diferent i gratuït.
Aquest tipus d’activitat encaixa molt bé amb grups petits, estudiants o persones que volen fer alguna cosa informal sense haver de pagar entrada. Només cal consultar la programació, reservar si cal i aprofitar l’espai. És una alternativa original per passar una tarda entre setmana sense quedar-se tancat a casa ni haver de fer una gran despesa.
Posta de sol al Parc de l’Agulla i passeig per l’Anella Verda
Per a qui necessita desconnectar, caminar o fer fotos, el Parc de l’Agulla de Manresa és un dels espais més fàcils i agraïts de la zona. El llac, els camins i les vistes de l’entorn el converteixen en un pla perfecte per anar-hi a mitja tarda i quedar-se fins a la posta de sol.
També es pot combinar amb algun tram de l’Anella Verda de Manresa, una xarxa d’itineraris que permet descobrir l’entorn natural de la ciutat sense haver d’agafar el cotxe durant hores. És un pla gratuït, saludable i ideal per fer amb amics, amb parella, amb el gos o simplement per aclarir el cap.
Agenda jove a Manresa i Vic: tallers, cultura i activitats gratuïtes
Moltes vegades el problema no és que no hi hagi plans, sinó que no sabem on trobar-los. Per això val la pena tenir controlades l’Oficina Jove del Bages, Manresa Jove i Vicjove, espais que recullen activitats, tallers, xerrades, orientació, propostes culturals i iniciatives pensades per a joves.
Aquest és el pla més flexible: pot ser un taller gratuït, una activitat musical, una xerrada útil, una proposta creativa o una trobada per conèixer gent nova. És especialment recomanable per a persones de 20 a 30 anys que volen ampliar cercle, fer coses diferents o aprofitar recursos del territori sense gastar diners.
La Catalunya Central té més vida entre setmana del que sembla. Només cal sortir una mica del circuit habitual i mirar més enllà del bar de sempre: cinema barat, activitats gratuïtes, natura a prop i espais joves poden convertir qualsevol tarda normal en un pla molt millor.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs