Cultura
Tot el que has de saber de diades castelleres de Valls per Sant Joan
La ciutat fa canvis a la festa major per "adaptar-se a les necessitats" de les entitats i el públic
Jan Magarolas
L'Ajuntament i la Taula del Seguici Cerimonial de Valls han impulsat un seguit de canvis en els horaris, els recorreguts i els formats de diversos actes de la Festa Major de Sant Joan, a finals de juny. Entre els quals, les diades castelleres dels dies 23 i 24 així com l'Ofici Solemne, que són els actes on s'espera una major afluència de gent. Segons apunten des del consistori, els canvis es fan "amb el màxim respecte cap a l’essència de la festa" i per "adaptar-se a les necessitats de les entitats participants i pensant plenament en el públic".
Entre els canvis més importants destaca el dia 24 de juny, festivitat de Sant Joan. L'Ofici Solemne i tota la seqüència prèvia de l'Anada a Ofici, el Toc manual de Campanes i l'Entrada s'avancen mitja hora. Al matí s'elimina la tanda de lluïment del Seguici i la diada castellera de Sant Joan s'iniciarà a les 12:00 hores, una hora abans del que era habitual.
L'entrada a plaça de les colles castelleres dels Xiquets de Valls s'haurà fet aprofitant l'Ofici a l'església, i el canvi busca "un horari més agradable tant per als castellers com per al públic assistent", tenint en compte que el Sant Joan vallenc és la primera diada important del calendari casteller i que es pot allargar unes hores. Els Xiquets de Valls no participaran en el Tomb del Poble de la tarda que, per altra banda, sí que comptarà amb una nova tanda de lluïment amb la participació de tots els elements del Seguici Cerimonial.
Canvis en els dies 23 i 25
La nit anterior, la Nit de Completes del 23 de juny, rebrà els canvis d'horaris i ubicacions més importants. La Flama del Canigó s'avança mitja hora i el recorregut començarà a la plaça del Blat, així que la seva arribada serà a les 18:45 hores a una nova ubicació, la plaça de l'Oli. La diada castellera de la Nit de Completes, que es desenvolupa a l'antiga, s'iniciarà a les 20:00 hores, i una hora més tard, serà el torn de l'Anada a Completes.
La celebració religiosa s'engegarà a les 22:00 hores i es desenvoluparà en el format habitual adquirit els darrers anys. Posteriorment, se celebrarà la Sortida de Completes, amb tots els elements del Seguici i els pilars dels Xiquets de Valls, en un dels moments més emblemàtics de la festa. I tot seguit tindrà lloc la tanda de lluïment del Seguici que, per primera vegada durant la Nit de Completes, reunirà tots els elements de l’actual Seguici Cerimonial de Valls.
Finalment, dos actes del dia 25 de juny també canviaran de format. És el cas del Vot del Poble, que es realitzarà a la tarda per tal de fer-lo més atractiu, amb l'anada dels Gegants de la Ciutat a les 18 hores, en cercavila fins al santuari de la Mare de Déu del Lledó. I en el cas del correfoc, aquest integrarà el correfoc infantil i modificarà completament el recorregut, buscant espais més oberts pel gaudi del públic, i inclourà la participació de colles del territori.
