Recomanacions
Tobogans espectaculars i llits elàstics: els parcs infantils de Barcelona on al·lucinaran els teus fills
La capital catalana té més de 800 àrees de joc que contribueixen al desenvolupament i la diversió dels nens i nenes
Pol Langa
Barcelona és una ciutat la climatologia de la qual convida a passar llargs moments a l’aire lliure. Un dels recursos que fan possible aquesta activitat, sobretot per als nens petits, són les àrees de joc infantil. N’hi ha més de 800 de destinades als més petits de la casa i se solen trobar inserides en parcs, jardins i places.
L’ajuntament té en marxa el programaBarcelona Ciutat Jugableamb l’objectiu de garantir espais de joc segurs. Als parcs, però també als carrers, platges... En definitiva per convertir la ciutat en una gran àrea segura que contribueixi a un desenvolupament infantil òptim.
Sant Martí i Sant Andreu
Un dels més famosos és a la renovada plaça de les Glòries. Es caracteritza pels seus llargs tobogans, que són prou amples com perquè també pugui tirar-se un adult. A més, compta amb «molt verd» als voltants, una cosa que el converteix en un «veritable oasi», segons destaca una de les moltes usuàries que lloa en les ressenyes de Google Maps, F. S.
Un altre usuari, M. M., pensa que el «paradís dels nens» es troba als tobogans del parc del Fòrum. Altres usuaris troben a faltar més espais comLa Platgeta del Poblenou, també al districte de Sant Martí, que a més té «bona ombra», diu H. D., una de les característiques més sol·licitades en les ressenyes.
Un gran pop espera els nens al parc de la Pegaso, on també hi ha un llit elàstic i una cinta per fer equilibri. Sens dubte un ‘must’ al districte de Sant Andreu.
Nou Barris, Eixample i Sants-Montjuïc
Al districte de Nou Barris l’animal que ‘protegeix’ l’àrea infantil del Parc Central una balena. És una de les estructures més freqüentades de la ciutat: «Un èxit assegurat si vas amb nens», assegura l’usuari N. Z.
Els jardins de la Indústria, a l’Eixample, tenen una oreneta esperant els nens les ales dels quals són dos tobogans. La zona pretén «garantir el dret al joc de tots els nens i nenes, de forma inclusiva», segons l’usuari S. Z. Precisament, aquest és un dels objectius de la iniciativa impulsada pel consistori.
El districte de Sants-Montjuïc té l’àrea infantil de Can Batlló,una de les recents construccions més espectaculars i acolorides, amb 1.000 metres quadrats de terreny. La usuària B. S. indica que el seu fill es va passar «dues hores amb una pujada de felicitat extrema». A Montjuïc es pot trobar l’àrea infantil dels jardins de Joan Brossa, que destaquen pels coixins musicals que permeten crear melodies i les estructures amb formes originals «que fomenten la creativitat» dels nens.
Les Corts, Gràcia y Sarrià-Sant Gervasi
Les Corts té el parc de la Colònia Castells, «per a petits i no tan petits» diu la usuària M. R. Gràcia compta amb el Parc de la Creueta del Coll, que a més té un llac que obre com a piscina a l’estiu. A Sarrià-Sant Gervasi hi ha el Parc del Castell de l’Oreneta, un lloc on experimentar amb la sorra i les fulles, a més d’un trenet i atraccions «poc habituals als parcs infantils», segons l’usuari T. C.
