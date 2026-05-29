Tres plans per sortir de casa aquest cap de setmana a la Catalunya Central
Manresa, Sant Vicenç de Castellet i Castellnou de Bages concentren tres propostes ben diferents
El cap de setmana arriba amb opcions per a tots els gustos a la Catalunya Central: una festa vinculada al riu i a l’economia social, una fira que fa reviure el passat industrial i una trobada de cotxes històrics pensada per als amants del motor. Són tres propostes per sortir de casa, passejar, descobrir territori i aprofitar els dies de descans amb plans diferents i fàcils de fer.
Festa del Riu a Manresa
Manresa proposa una escapada tranquil·la i plena d’activitat amb la Festa del Riu, una cita que combina natura, cultura, música i projectes vinculats a l’economia social i solidària. El programa del dissabte 30 de maig arrenca amb activitats entorn del riu, com el taller de treballs manuals «Animals del riu» a les 10 h, l’anellament científic d’ocells a les 10.30 h, la descoberta d’insectes al parc del Cardener i un taller de pesca científica per conèixer els peixos de Manresa.
La jornada també inclou la Mostra d’Entitats a partir de les 11 h, una gimcana familiar per descobrir l’economia social i solidària, la Cantata La Clika a les 11.30 h i diverses xerrades al llarg del dia. A la tarda, el programa incorpora la ludoteca Ludugurus a les 17 h, un contacontes a les 17.30 h i l’espectacle «Un assumpte elemental» a les 18.30 h. El punt final més festiu arribarà a les 19.30 h amb el concert d’El Pony Pisador, una de les bandes més singulars de l’escena catalana actual.
Fira del Vapor a Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Castellet fa un salt enrere en el temps amb la Fira del Vapor, una de les propostes més vistoses del cap de setmana al Bages. El municipi recrea l’ambient de finals del segle XIX i principis del XX, quan el ferrocarril, el tèxtil i la pedra marcaven el dia a dia del poble i explicaven bona part de la seva identitat.
La fira és ideal per passejar sense pressa pels carrers del centre, on dissabte 30 hi haurà artesans i parades de 10 a 21 h. El programa inclou el toc de sirena d’inici a les 10 h, una cercavila de benvinguda a les 11 h, el «Teatrinu» itinerant a les 11.30 h i la Clàssica del Vapor a les 12 h, una cursa ciclista que convida a reviure l’esperit esportiu d’una altra època. A la tarda, l’ambient continuarà amb jocs infantils, cercavila històrica a les 18 h, danses tradicionals, curses clàssiques i concerts a l’Espai Vermusic.
Diumenge 31, la proposta continuarà amb parades de 10 a 20.30 h, passejades en diligència pels carrers del centre, espai infantil, cultura popular, una representació històrica a les 12 h, passejada de gegants a les 12.30 h i concert d'Happy Jazz Feetwarmers a la mateixa hora. És un pla amb encant històric, molt visual i pensat tant per a famílies com per a qui vulgui una sortida diferent amb ambient de carrer.
Spirit Rally Legend a Castellnou de Bages
Els amants del motor tenen una cita especial a Castellnou de Bages amb l’Spirit Rally Legend, una trobada dedicada als vehicles emblemàtics de la història dels ral·lis. La proposta reunirà cotxes llegendaris, aficionats i clubs en un ambient festiu i familiar, amb el punt just de nostàlgia per a qui recorda els grans models que han marcat aquest esport.
La concentració serà diumenge 31 de maig a partir de les 10 h a la Piscina Municipal de Castellnou de Bages. És un pla perfecte per al matí de diumenge, especialment per als qui busquen una activitat curta, diferent i molt fotogènica. Veure de prop aquests vehicles permet fer una petita immersió en la història dels ral·lis sense haver d’anar a cap circuit: una proposta senzilla, visual i amb ambient de trobada popular.
