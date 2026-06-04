El poble medieval de Catalunya que amaga pintures rupestres i un dels grans tresors ibèrics del país
Tivissa conserva un patrimoni sorprenent entre carrers empedrats, muntanyes i història mil·lenària
A vegades no cal anar gaire lluny per trobar pobles que semblen fets per perdre-s’hi sense pressa. Catalunya és plena de racons bonics, nuclis antics, carrers de pedra i paisatges que expliquen segles d’història. Un d’aquests llocs és Tivissa, a la Ribera d’Ebre, un municipi de Tarragona que sorprèn perquè no només conserva l’encant d’un poble medieval, sinó també petjades molt més antigues.
El que fa especial aquest municipi és la quantitat de patrimoni que concentra. Entre les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, els camins, els boscos i els carrers empedrats, el visitant hi troba un poble tranquil, però carregat d’història. Segons les dades del 2025 de l’Idescat, Tivissa té 1.657 habitants repartits entre el nucli principal i les localitats de Darmós, Llaberia i la Serra d’Almos.
Un poble amb essència medieval
El nucli històric de Tivissa manté l’ambient medieval, amb carrers estrets, cases antigues i restes de la muralla del segle XIV integrades entre les façanes. Encara s’hi conserven portals com el portal d’Avall i el portal de l’Era, que recorden el passat emmurallat del municipi.
També hi destaquen les restes del castell d’origen sarraí i diverses cases pairals amb escuts i balconades, com Ca Eloi, Cal Rei, Ca l’Hostal, Ca la Capellana o Ca Ventura. Un altre punt imprescindible és l’església de Sant Jaume, formada per l’església Vella, la capella del Roser i l’església Nova, amb elements que van dels segles XIII al XIX.
Pintures rupestres patrimoni de la humanitat
Però el més sorprenent de Tivissa és que la seva història no comença a l’edat mitjana. A les coves del Cingle, del Pi, del Ramat i del Taller s’hi conserven pintures rupestres declarades patrimoni de la humanitat per la Unesco l’any 1998.
Aquestes pintures són d’estil llevantí i representen figures humanes i animals en escenes de caça. Es troben a uns set quilòmetres del centre municipal i s’hi pot arribar a través d’una ruta de senderisme senyalitzada. Les coves estan tancades al públic per protegir-les, però a l’exterior hi ha reproduccions de les pintures perquè els visitants en puguin entendre el valor.
Un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya
Tivissa també conserva un altre tresor: el poblat ibèric del Castellet de Banyoles, considerat un dels jaciments ibèrics més importants de Catalunya. La tribu dels ilercavons s’hi va establir al voltant del segle IV aC, fins a l’arribada dels romans a finals del segle III aC.
El poblat ocupa unes 4,5 hectàrees i està situat en un turó triangular sobre el riu Ebre, envoltat de penya-segats i barrancs. L’accés es fa per un pas estret on s’aixequen dues torres pentagonals, descrites pel Departament de Cultura de la Generalitat com «l’únic exemple d’aquest tipus d’estructura en el món ibèric».
Natura, vi, oli i molta història
A més del seu patrimoni, Tivissa també és un municipi lligat a la natura, a l’agricultura de secà, als ametllers, les oliveres, els cereals, el vi i l’oli d’oliva verge amb Denominació d’Origen Protegida. Tot això fa que el poble sigui una escapada perfecta per a qui busca paisatge, calma i història en un mateix lloc.
Tivissa és, en definitiva, un d’aquells pobles bonics de Catalunya que demostren que molt a prop tenim racons capaços de sorprendre. Un municipi medieval, però també neolític i ibèric; un lloc petit en habitants, però immens en patrimoni.
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