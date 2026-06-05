Enoturisme
El Bages celebra la seva tradició vitivinícola
La Fira ViBa arriba aquest cap de setmana a Manresa amb tastos de vins, sopars maridats, visites a cellers històrics i altres activitats culturals
Laura Serrat
El Bages és una comarca tradicionalment vinculada a la cultura del vi. La seva tradició vitivinícola és tan antiga com la seva història, ja que hi ha documents medievals que diuen que el seu nom ve de Bacus, el déu pagà del vi. El seu patrimoni acull autèntiques joies arquitectòniques, com barraques, tines de pedra seca i varietats autòctones amb personalitat pròpia, com la picapoll. Amb l’objectiu de realçar el valor d’aquest llegat, el 2018 va néixer la Fira ViBa, la gran festa del vi de la comarca, que aquest cap de setmana oferirà tastos, sopars maridats, visites a cellers i altres propostes per descobrir els sabors del vi i els paisatges vitivinícoles del Bages.
Aquest any, una de les novetats del certamen, que va començar ahir i es prolongarà fins aquest diumenge, és la recuperació d’un espai que ja va acollir la fira en els seus inicis, el parc de la Seu de Manresa. Allà tindrà lloc la Nit de Picapolls, aquesta nit, un dels actes més emblemàtics de la celebració. La trobada pretén donar a conèixer la varietat autòctona en un ambient festiu. Els assistents podran disfrutar de tastos maridats amb una proposta gastronòmica de VOCI Restaurant, acompanyades per la música en directe de la banda RubberSoul, que oferirà un recorregut pels grans èxits de The Beatles.
Durant el cap de setmana, l’activitat es traslladarà al pati del Casino de Manresa, on se celebrarà una mostra de vins i una barra compartida amb els 21 cellers de la Denominació d’Origen Pla de Bages com a protagonistes. La mostra es completarà amb propostes gastronòmiques, música en directe, espectacles familiars, exhibicions de cultura popular i fins i tot demostracions sobre l’art de la pedra seca.
Els visitants també tindran l’oportunitat de participar en activitats complementàries, com visites guiades a alguns dels cellers històrics de la DO Pla de Bages i rutes per racons singulars, com la Torre Modernista Abadal, el monestir de Sant Benet, les tines del Llobregat o les de la Vall del Flequer. Així mateix, podran assistir a un tast especial que maridarà vins i joies d’autor de la mà del projecte Set de Joia, i participar en una carrera popular entre vinyes, amb un recorregut de 21 quilòmetres que combinarà esport, natura i vi.
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