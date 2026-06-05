ESTRENA A BARCELONA
Cine amb butaques reclinables i menjar gurmet
¿Ets dels que s’adormen al prémer ‘play’? Doncs pren-te un cafè abans de venir, perquè les vuit sales del Mooby Gran Sarrià es transformen en una experiència vip d’allò més còmoda
Abel Cobos
És igual que vagis a veure el documental de Dulceida o l’última de Sharknado. Aquí qualsevol pel·lícula s’emporta les cinc estrelles, tot i que sigui per l’experiència. És la nova proposta dels cines Mooby, el Mooby Sarrià Club. "El cine més exclusiu", prometen. Experiències prèmium en sales boutique amb programació selecta i serveis d’alta gamma. Una aposta d’oci que triomfa als EUA i Europa i que ara arriba a Barcelona.
Va obrir les portes la setmana passada després de la ràpida renovació del Mooby Gran Sarrià (ronda del General Mitre, 38-44). ¿L’objectiu? Convertir l’anar al cine en experiències úniques. És el que es porta ara. Segons apuntava el mes passat un estudi de la revista Variety, més del 80% de mil·lenistes i centennials van al cine mensualment. També assegurava el Sindicat d’Actors de Cine dels Estats Units (SAG-AFTRA) que, després de la pandèmia, als joves no només els interessa veure pel·lícules, sinó també viure-les, i per això prefereixen anar al cine en comptes de fer stream des de casa. Sí, per això es va fer tan viral l’anunci de Nicole Kidman passejant per una sala de cine com si fossin els camps de Gladiator.
El nou Mooby Sarrià Club està compost per les vuit sales originals del cine, tot i que ara transformades integralment. S’han reduït butaques (entre 30 i 80, depenent de la sala), però se n’ha augmentat la qualitat: ara són motoritzades, reclinables, amb reposapeus i amb més espai entre files. Comoditat garantida, així que pren-te un cafè abans d’anar-hi si ets dels que s’adormen al play. Una altra novetat és que el bar es transforma en un nou espai, el première lounge, amb una oferta gastronòmica gurmet. Jubila les crispetes, ara es demana a la carta.
Com és tradició a Mooby, la versió original continuarà tenint molta importància a la seva cartellera. Aproximadament, un 50% de les sessions seran en VOSE, afegeixen. En la seva cartellera també conviuran, juntament amb les estrenes, reposicions de clàssics i retransmissions d’òpera i ballet. Les entrades, per descomptat, també pugen: a 11 euros de dilluns a dijous i a 13 euros de divendres a diumenge i dies festius. Preus prèmium per a un pla prèmium.
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